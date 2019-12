Ehrenamtspreis des DFB ging an Michael Schwebler

Schlierstadt.Mit Michael Schwebler besitzt der SV Schlierstadt einen Tausendsassa, wie unschwer an seinem Werdegang beim SV Schlierstadt erkennbar ist. Er setzte und setzt sich in allen Belangen für den Verein ein. Dieses Engagement wurde Ende November vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Der Sportkreisvorsitzende Klaus Zimmermann übergab die Auszeichnung an Schwebler, der im Sportkreis aus mehreren Bewerbern vom DFB ausgewählt wurde.

Hilfreicher Ansprechpartner

Bei der Umsetzung der DSGVO hatte Schwebler die Schlüsselposition inne und schulte beispielsweise Funktionsträger. Des Weiteren ist er beim Passwesen der Junioren sowie der Senioren immer ein hilfreicher Ansprechpartner. Gerade im Junioren- sowie Seniorenfußball zeigte er sich besonders engagiert.

Beim letzten Bauprojekt (Erstellung einer Gerätehalle 2019) gehörte er dem Bauausschuss an. Durch sein vielseitiges Wissen ist er ein unverzichtbares Mitglied des SV. Mit seiner offenen Art besitzt er einen hohen Stellenwert im Verein, bei den Mitgliedern sowie in den Nachbarvereinen.

Schwebler ist ein sogenannter „Vereinsmeier“, dem keine Arbeit zu viel ist. Er ist nie Teil eines Problems, sondern immer ein Teil der Lösung. Als er durch einen beruflichen Umzug nach Schlierstadt kam, suchte er sofort den Kontakt zu den Mitmenschen sowie zu den Vereinen.

Es wurde sofort bemerkbar, dass er sich ehrenamtlich engagieren möchte. Für den SV Schlierstadt ist er ein absoluter Glücksfall. Jedoch ist er nicht nur hier aktiv, sondern auch in der Kommunalpolitik.

Generell ist er ein diplomatischer und unvoreingenommener Mensch. Durch seine über zwei Jahrzehnte langen ehrenamtlichen Tätigkeiten ist er ein absolutes Vorbild für die heutige Gesellschaft. In seiner Laufbahn war er aktiv unter anderem als Jugend- und Seniorentrainer, als Fußball- und Gesamtjugendleiter, Spielausschussvorsitzender und -mitglied sowie als Beisitzer im Gesamtverein.

Außerdem ist Schwebler „so ganz nebenbei“ Kassier beim Förderverein SV Schlierstadt, Mitglied des Ortschaftsrates und des Osterburkener Gemeinderates, Vorsitzender der innerörtlichen Flurneuordnung sowie Mitglied in vielen örtlichen Vereinen.

