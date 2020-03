DRK steht vor der 30 000. Blutspende

Zwei Urgesteine des DRK-Ortsvereins Osterburken standen bei der Hauptversammlung im Mittelpunkt: Adelheid Kern und Brunhilde Wagner.

Osterburken. Auf erfolgreiche Monate blickten die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Osterburken bei ihrer Hauptversammlung zurück. Die Ehrenamtlichkeit wird bei den Helfern in der Römerstadt großgeschrieben, denn das Engagement ist beispielhaft, wie auch der stellvertretende Präsident des DRK-Kreisverbandes Buchen, Bürgermeister a.D. Klaus Gramlich, am Freitagabend im Vereinsheim betonte. Neben den umfangreichen Tätigkeitsberichten wurden zahlreiche Urgesteine für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Nach wie vor arbeitet der Vorstand an dem Ziel, den Verein eintragen zu lassen und das DRK-Heim zu übernehmen.

115-jähriges Vereinsbestehen

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erstattete der Vorsitzende Günter Albrecht seinen Vorstandsbericht. Der Reigen der größten Aktivitäten wurde im Februar mit dem ersten von drei Blutspendeterminen eröffnet. Im August feierte der Verein „60 Jahre Blutspende“. Rund um das DRK-Heim fanden mehrere Arbeitseinsätze statt. Auch bei den örtlichen Festen und Veranstaltungen wie dem Stadtlauf waren die Mitglieder gefordert. Ein Höhepunkt war das Fest zum 115-jährigen Vereinsbestehen im Oktober, verbunden mit einem Tag der offenen Tür. Albrechts abschließender Dank galt allen Helfern für die geleistete Arbeit.

Den Bericht des Jugendrotkreuzes (JRK) erstattete dessen Leiter Lars Nultsch, der sagte, dass auch für das JRK ein erfolgreiches Jahr zu Ende ging. Die Gruppenstunde werde derzeit von fünf Jugendlichen besucht, doch es werde immer herausfordernder, Jugendliche für das Ehrenamt zu begeistern. Themen der Gruppenstunden waren unter anderem die Geschichte des DRK, Verbände und Reanimation. Ausführliche berichtet Sigrid Albrecht im Namen der Bereitschaftsleitung über deren Aktivitäten.

Die Mitglieder nahmen an vielen Veranstaltungen teil: So besuchten sie traditionell das Maibaumfest der Feuerwehrkameraden, unterstützten den Musikverein mit der Übernahme des Getränkestandes beim Stadtgartenfest und waren mit einer Abordnung am Festakt 100 Jahre SV Osterburken vertreten. Kleidersammlungen und Arbeiten am DRK-Heim rundeten das Einsatzspektrum ab.

17 Ausbildungsabende

Die Helfer-vor Ort-Gruppe (HVO) wurde insgesamt 28 Mal gerufen, 23 Mal zusammen mit der Feuerwehr sowie elf Mal zur Mithilfe bei der Versorgung von Verletzten und Beteiligten bei Verkehrsunfällen. Neben 17 Ausbildungsabenden, die in Eigenregie durchgeführt wurden, nahmen viele Mitglieder an Fort- und Weiterbildungen teil.

Zusammen mit Dr. Harald Genzwürker wurde eine Mobile-Retter-Schulung durchgeführt. Zudem wurden viele Sanitätsdienste geleistet. In der Breitenausbildung wurden zahlreiche Kurse abgehalten und im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder erstmals drei Blutspendetermine zu managen. Aktuell, so Albrecht, fehlen noch 236 Spender bis zu 30 000 Blutspende. Die Arbeit in der psychosozialen Notfallnachsorge, in der Renate und Sigrid Albrecht sowie Adelheid und Helmut Kern schon seit 15 Jahren arbeiten, bezeichnete sie als anerkennenswert. Ihr Dank für den Einsatz ging an alle Helfer.

Zwei neue Mitglieder sind dem Verein im vergangenen Jahr beigetreten. Freuen würde man sich, so Albrecht, wenn sich noch mehr Menschen von Henry-Dunants-Gedanken, anderen Menschen zu helfen, anstecken lassen und dem Verein als aktives Mitglied beitreten.

Nach der Überprüfung des Kassenberichtes und der Entlastung des Vorstands standen die Ehrungen auf der Agenda. Die jeweilige Urkunde und eine Auszeichnungsspange überreichte der stellvertretende Präsident des Kreisverbandes Klaus Gramlich mit dem Vorsitzenden Günter Albrecht. Für seine fünfjährige Mitgliedschaft im JRK wurde Julius Hoffert geehrt. Für zehnjährige Mitgliedschaft im DRK wurden Julia Banschbach, Jan-Patrick Breitenfelder und Magdalena Schmitt ausgezeichnet, für 15 Jahre Lars Nultsch.

Danach folgten die beiden DRK-Urgesteine Adelheid Kern und Brunhilde Wagner. Beide engagieren sich schon mehr als 40 Jahre ehrenamtlich in verschiedenen Funktionen für den DRK-Ortsverein und sind dort nicht mehr wegzudenken. Gramlich überreichte die Ehrenurkunde des Landesverbandes und bedankte sich bei den beiden Geehrten für ihre beispielhafte Arbeit. Ein Präsent in Form eines „bunten Verdienstkreuzes“ überreichte Sigrid Albrecht auch an Helmut Kern für seine Arbeit sowie auch ein kleines Präsent an Renate Albrecht.

Große Wertschätzung

Bürgermeister Galm überbrachte die Grüße der Stadt und bedankte sich bei den „Rotkreuzlern“ für ihre vielfältige, ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Bürger der Stadt. Das wisse man sehr zu schätzen. Auch Klaus Gramlich bedankte sich vonseiten des Kreisverbandes für die Zusammenarbeit und das Engagement des Ortsvereins. Man ist auf gegenseitiges Miteinander angewiesen, betonte er. Gramlich machte dann einige Ausführungen zur Situation im DRK-Kreisverbandes, der ab 1. April von einem ehrenamtlichen Kreisgeschäftsführer geleitet wird, und zum Rettungsdienst, der jetzt zum Jahresanfang auch kreisweit vom DRK-Kreisverband Mosbach übernommen wurde.

Eintragung steht bevor

Das Präsidium werde auch den Weg freimachen, dass der DRK-Ortsverein Osterburken ein eingetragener Verein werde und somit auch Eigentum erwerben könne. Die Osterburkener Gruppe bezeichnete Gramlich als eine feste Größe im Kreisverband. Weitere Grußworte sprachen Dominik Burger-Graseck für die Kreisbereitschaftsleitung und Gesamtkommandant Peter Schmitt für die Freiwillige Feuerwehr Osterburken.

Zum Abschluss der Versammlung gab es noch eine erfreuliche Spendenübergabe: Als Anerkennung für den Einsatz, unter anderem beim Tag der offenen Tür, überreichte die Firma AZO einen größeren Geldbetrag, mit dem fünf Einsatzhelme besorgt wurden. Im Namen der Mitglieder bedankte sich Sigrid Albrecht für diese Unterstützung. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020