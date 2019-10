Dramatisches Schauspiel auf dem Feld

Osterburken.Das traditionelle zweitägige Herbstfest, verbunden mit der großen Feldschlacht, läutete im „Histotainmentpark Adventon“ das Ende der Saison ein. Nach dem regnerischen Wetter der vergangenen Tage versammelte sich am Wochenende bei herrlichem Sonnenschein nochmals die Frühmittelalterszene im Park, um ein Wochenende zu lagern, zu feiern und sich in einer offenen Feldschlacht auf der „Festwiese“ miteinander zu messen. Hunderte Besucher beobachteten gebannt das Schauspiel, bei dem mehr als 600 „schwerbewaffnete“ Kämpfer von ihrem Lagerplatz, wo sie ihre Zelte aufgestellt hatten, zum „Schlachtfeld“ marschierten. Dort säumten schon frühzeitig die Besucher die Umzäunung des abgesperrten Platzes.

Aus allen Teilen Deutschlands und einigen Nachbarländern wie Norwegen, Dänemark, Niederlande, Österreich, Italien und der Schweiz kamen die Wikinger, Sachsen, Franken, Alemannen und Slawen, bewaffnet mit Hieb- und Stichwaffen sowie den unterschiedlichsten bemalten Schutzschildern, um sich in der großen Schlacht dem Gegner zu stellen und den Zuschauern zu präsentieren. Dieser nicht ungefährliche Kampfsport wird von den einzelnen Gruppen mehrmals wöchentlich geübt mit verschiedenen Waffentechniken.

Nach einigen kurzen Befehlen ihrer „Oberbefehlshaber“ brachten sich die vielen Kämpfer in Stimmung, sangen ihren eigenen Schlachtruf und feuerten sich gegenseitig zur Schlacht an. Schon gingen die Verteidiger mit Gebrüll und einer ausgewählten Taktik auf die Angreifer los. Mehrmals wurden die gegnerischen Flanken durchbrochen. Da krachten Äxte und Schwerter auf Schilde und Helme, da klirrte Stahl auf Stahl und die Zuschauer gewannen den Eindruck, dass es so im rauen Mittelalter zugegangen sein muss, als derartige kriegerische Auseinandersetzungen nahezu alltäglich waren. Ein Kämpfer nach dem anderen sank „getroffen“ zu Boden. Bemerkenswert war erneut, dass sich bei diesen Kämpfen keiner der Teilnehmer verletzte. Dies zeugt auch von einer guten Kameradschaft unter den Gruppen.

Nach mehreren Durchgängen rückten die Truppen sichtlich mitgenommen wieder in ihr Feldlager ein. Die anschließende Musik der nahen Spielleute heilte alle „Wunden“. Am Abend gab es dann auf der Hauptbühne im Innenhof des Parks Musik und Tanz zum Mitmachen. Während der beiden Tage gab es für die Besucher neben dem Lagerleben noch ein umfangreiches Beiprogramm. Ein großer Markt mit verschiedenen Angeboten wie Helmen, Fellen, Stoffen, Waffen, Kleidung, Körben, und Floristik sowie die Drechselkunst von Otto Retzbach umrahmte das Herbstfest ebenso wie die vielen historischen Handwerkerstände und ein reichliches Speisenangebot. Auch für die Kinder gab es Unterhaltung. Auch ein Blick in das Lagerleben der „Krieger“ durfte nicht fehlen. F

