Doppeldeutiger Humor und mitreißende Musik

Osterburken.Mit Andrea Bongers startet die Kulturkommode Osterburken am Samstag, 21. September, in die zweite Hälfte ihres Jahresprogramms. Mit der Puppenspielerin und ihrem Erwachsenenprogramm „Bis in die Puppen“ zieht ein ganz neues Veranstaltungsgenre erstmals in die Alte Schule ein.

Kind weg, Mann weg, Hund tot – und jetzt? Geht’s ab – bis in die Puppen! Andrea Bongers ist die Powerfrau aus dem Hamsterrad. Die Kabarettistin, Sängerin und Puppenspielerin aus Hamburg bringt jede Menge Erfahrung mit und kippt sie auf die Bühne: als erste Frau, zweite Frau, als Mutter, Musikerin, als Pädagogin und Puppenspielerin (u.a. Sesamstraße). Anni B. singt und spielt – mit und ohne Puppen über Be- und Erziehung. Das Publikum erwartet eine figurenstarke Show, prall gefüllt mit Musik, die berührt und mitreißt. Das Thema könnte leicht in harmlose Comedygewässer abdriften, aber Andrea Bongers verpasst ihrer Bühnenfigur die entscheidende Prise Psycho.

Bongers gelingt das Kunststück, satirische Songs, hinreißend-hintergründige Puppencomedy und intelligentes Frauenkabarett äußerst durchdacht miteinander zu verbinden.

Souverän verknüpft Andrea Bongers die unterschiedlichen Disziplinen lust- und gedankenvoll.

Wie sie von der kartoffelköpfigen Großvater-Klappmaulpuppe mit gerütteltem Subtext zu einer hochgradig überforderten Grundschullehrerin mit Alkoholproblemen springt. Auch von der tablettensüchtigen „Powerfrau“ bis zur Schlangenpuppe, der Sexualtherapeutin Dr. Sissy Snake, ist es nur ein klitzekleiner, aber konsequenter Schritt. Abgründiger, nachdenklicher und cleverer Humor.

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.

