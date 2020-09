Doch keine Geschwindigkeitsbegrenzung

Schlierstadt.Die Sitzung des Ortschaftsrates fand wieder in der Mehrzweckhalle von Sindolsheim statt, um die Corona-Vorschriften einzuhalten. Ortsvorsteher Jürgen Breitinger eröffnete die Tagung mit dem Thema Verkehrsschau.

Beschränkung abgelehnt

Auf Wunsch des Ortschaftsrates sollte im Bereich der beiden Bushaltestellen an der Hauptstraße und Heckenstraße zum Schutz der Schulkinder eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer eingerichtet werden. Mit der Verkehrsschaukommission wurde allerdings keine Einigung erzielt.

Der Antrag wurde von dort mit der Begründung abgelehnt, dass innerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen des überörtlichen Verkehrs sowie auf innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen nur in Ausnahmefällen eine geringere Geschwindigkeit als 50 Stundenkilometer möglich sei. Zur Beschränkung auf 30 Stundenkilometer müssen besondere Gründe vorliegen, die eine Beeinträchtigung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs befürchten lassen. Dazu müssen konkrete Gefährdungen vorhanden sein, die in diesem Bereich jedoch nicht vorliegen, so die Begründung.

Der Einmündungsbereich der Heckenstraße in die Hauptstraße sei übersichtlich, Gehwege sind ausreichend breit und das Verkehrs- und Fußgängeraufkommen sei gering. Auch den eingebrachten Einwand, eine Geschwindigkeitsreduzierung aus Gründen des Lärmschutzes zu erlassen, blieb erfolglos. Eine Blitzersäule zu stellen, wurde vorläufig zurückgestellt. Die Aussichten für die Errichtung einer solchen sind aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens und der Kostenbeteiligung der Stadt eher gering. Um verlässliche Zahlen zu bekommen, hat die Straßenverkehrsbehörde angeboten, eine Messung durchzuführen. Diese soll im Herbst erfolgen und kann als weitere Entscheidungshilfe dienen.

Ortschaftsrat Michael Schwebler war der Meinung, dass zumindest Schilder mit dem Hinweis auf Schulkinder bei der nächsten Verkehrsschau beantragt werden sollten, um wenigstens einen gewissen Schutz für die Jungen und Mädchen zu erzielen. Breitinger wird die Anregungen an die Verkehrsschaukommission weitergeben.

Bauantrag befürwortet

Zur Behandlung eines Bauantrages gab der Ortsvorsteher aus Gründen der Befangenheit die Sitzungsleitung an den stellvertretenden Ortsvorsteher Tobias Münch ab. Dieser stellte dann den Antrag zum Neubau eines Bungalows mit Garage im Baugebiet „Weingärten-Stürzwasen“ vor. Beiden Abweichungen vom Bebauungsplan bezüglich der Dachneigung und Dacheindeckung stimmten die Ortschaftsräte zu.

Unter Punkt „Verschiedenes“ informiert Breitinger die Ratsmitglieder über das Projekt „Breitbandinfrastruktur“. Er teilte mit, dass dem Landkreis der Ausbau des schnellen Internets sehr wichtig sei. So wurden in den letzten elf Jahren bereits zwei kreisweite Ausbauprojekte mit Erfolg umgesetzt. Ein weiterer Ausbau gestaltet sich sowohl bautechnisch als auch aufgrund der Förderbedingungen schwierig.

Doch nun besteht durch die Firma BBV Deutschland die Möglichkeit, eine Verbesserung der Breitbandinfrastruktur ohne Zuschüsse aus den öffentlichen Kassen von Bund, Land und Kommunen zu erreichen. Dort sieht man eine große Chance, kostengünstig die Infrastruktur zu verbessern.

Nach Aussage des Ortsvorstehers war bereits Ende Juli eine Informationsveranstaltung in der Baulandhalle geplant, bei der die Bevölkerung über dieses Projekt informiert werden sollte. Diese Veranstaltung kam aber bisher nicht zustande. Das weitere Vorgehen muss erst geklärt werden.

In diesem Zusammenhang äußerte Ortschaftsrat Schwebler den Wunsch, dass man in Schlierstadt eine eigene Infoveranstaltung mit der Firma durchführen solle. Die Auswirkungen dieser Maßnahme seien so bedeutend, dass jeder darüber informiert werden müsse.

In einer weiteren Bekanntgabe teilte der Ortsvorsteher mit, dass die Stadt Osterburken für den Ausbau des Feldweges von Schlierstadt nach Eberstadt, dessen Baukosten knapp 108 000 Euro betragen, vom Ministerium für ländlichen Raum einen Zuschuss in Höhe von 36 403 Euro erhalte.

Eine erfreuliche Nachricht für den Ortschaftsrat war auch, dass die Kleinkindgruppe im Kindergarten St. Joseph ein weiteres Jahr bestehen bleibt. Von Ortschaftsrat Münch wurde festgestellt, dass beim landesweiten Probealarm die Sirene in Schlierstadt nicht funktioniert hat. Dies wurde auch von einer Zuhörerin bestätigt. Breitinger teilte mit, dass ihm keine Funktionsstörung bekannt sei, er der Sache aber nachgehen werde.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.09.2020