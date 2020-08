Diebestour auf Firmengelände

Osterburken.Ein Einbrecher machten am Wochenende eine Diebestour in einer Firma im Industriepark in Osterburken, teilte die Polizei mit. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr am Samstagnachmittag und 11.30 Uhr am Sonntagvormittag warf der Unbekannte ein Fenster des Gebäudes ein und gelangte über die entstandene Öffnung in das Gebäude.

Im Inneren durchsuchte der Einbrecher alle Räume und entwendete neben einer Summe Bargeld auch zwei Autoschlüssel. Ein VW Golf mit Mosbacher Kennzeichen, zu dem einer der fehlenden Schlüssel passte, wurde ebenfalls vom Einbrecher gestohlen.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Industriepark macheten, sollen sich unter Telefon 06291/648770 mit dem Polizeiposten Adelsheim in Verbindung zu setzen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.08.2020