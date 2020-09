Die Probleme lauern im Untergrund

Schon in einem Jahr könnte es mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Schlierstadt losgehen. Die Bauzeit wird auf circa drei Jahre geschätzt.

Osterburken. Noch rollen Autos und Lkw durch Schlierstadt – und keine Bagger. Doch schon in einem Jahr könnte sich das Bild ändern: Die Ortsdurchfahrt des Osterburkener Stadtteils soll ausgebaut und in diesem Zuge gleich die Kanal- und Wasserleitungen erneuert werden.

Bereits mehrfach befasste sich der Gemeinderat in der Vergangenheit mit diesem Großprojekt, das am Dienstagabend in der Baulandhalle erneut auf der Tagesordnung stand. Carsten Sans vom Ingenieurbüro Walter und Partner stellte den aktuellen Planungsstand sowie die weitere Vorgehensweise dem Gremium vor.

Viele Schäden entdeckt

Die Kreisstraße soll nach den Plänen der Straßenbauverwaltung des Landkreises ausgebaut werden. Doch nicht nur die Fahrbahn ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand, sondern auch die Gehwege. Diese fallen jedoch in den Verantwortungsbereich der Stadt Osterburken. Eine genauere Untersuchung ergab jedoch, dass das eigentliche Problem „unten“ liegt: Bei einer Kanalbefahrung wurden in der gesamten Ortsdurchfahrt zahlreiche Schäden entdeckt. „Bei einem Großteil der Kanäle besteht ein zeitlich dringender Handlungsbedarf“, betonte Sans. Auseinanderklaffende Rohrverbindungen, Zusammenstürze, Risse und undichte Stellen: typische Schadensbilder, die man auch vor Ort gefunden habe.

7,1 Millionen Euro an Kosten

Um eine Fachförderung zu erhalten, wurden drei mögliche Varianten für Schlierstadt erarbeitet. Da zwei davon aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfohlen wurden, einigte sich das Gremium darauf, die gesamten Kanal- und Wasserleitungen zu ersetzen und dafür eine Förderung zu beantragen. Diese Maßnahme ist zwar teurer als die anderen beiden Varianten. „Aber sie hält länger und ist nachhaltiger“, wie Sans erklärte. Die Kosten für die Kanäle belaufen sich auf circa 5,9 Millionen Euro – unterteilt in fünf Millionen Euro für die Sanierung (38 Prozent Förderung) und 900 000 Euro für die Abwasserbeseitigung (80 Prozent Förderung). Da für die neuen Wasserleitungen mit Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro gerechnet wird, ergibt sich eine Gesamtsumme in Höhe von 7,1 Millionen Euro.

Noch unklar sind die Kosten für die Gestaltung der Ortsbildprägung, also unter anderem Bushaltestellen und Gehwege. „Das gehört zu den nächsten Schritten und muss in Gesprächen mit der Stadt entschieden werden“, so Sans. Der Ingenieur stellte dem Gemeinderat auch den zeitlichen Rahmen vor: Bis zum Sommer 2021 erfolgt die Rückmeldung der Behörden, ob die Förderung bewilligt oder abgelehnt wird. Je nach Zusage können im Herbst 2021 schon die Bauarbeiten beginnen.

In drei unterschiedlichen Abschnitten wird bis Ende 2024 die Ortsdurchfahrt saniert. „Das gibt eine sichtbare und deutliche spürbare Baustelle in Schlierstadt“, betonte Sans.

Bürgermeister Jürgen Galm machte darauf aufmerksam, dass es keine Garantie gibt, ob die Förderung auch tatsächlich gewährt wird. „Es ist auch unklar, ob sich die Richtlinien noch einmal verändern. Klar ist aber: Wir stellen keinen Antrag, der nicht mit den Behörden abgestimmt ist. Es wurden viele Gespräche geführt“, stimmte er das Gremium positiv ein.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.10.2020