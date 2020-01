Den „Baum im Baum“ vermeiden

Osterburken.Um alle möglichen Schnittzeiten des Jahres zu erläutern, organisierte der Obst- und Gartenbauverein Osterburken wie beim Sommerschnittkurs angekündigt wieder ein Treffen auf dem Grundstück von Mitglied Josef Schmitt, um die Ergebnisse des letztjährigen Frühjahr- beziehungsweise Sommerschnittes ansprechen und vergleichen zu können.

„Besenwuchs“ entfernen

Dazu begrüßte Vorsitzender Alfred Bloos neben nahezu 50 Teilnehmern auch Bürgermeister Jürgen Galm sowie Ortsvorsteher Werner Geiger aus Bofsheim und den Fachreferenten Klaus Rupp aus Eppingen-Rohrbach. Zunächst zeigte Rupp an mitgebrachten Zweigen, dass diese eine Krankheit haben. Der sogenannte „Besenwuchs“ an Obstbäumen sei frühestmöglich zu entfernen, damit eine Ausbreitung verhindert werde – ähnlich wie beim Feuerbrand. Die Entsorgung müsse über den Hausmüll oder durch Verbrennung erfolgen. Verwendetes Schnittwerkzeug solle grundsätzlich desinfiziert werden. Dazu eigne sich Maschinen-Sagrotan oder Vorlauf.

Rupp erläuterte an einem mitgebrachten Setzling auch die erforderlichen Maßnahmen, die man vor einer Pflanzung beachten beziehungsweise durchführen müsse. Handele es sich um eine Containerware, so sei der Wurzelballen vor der Pflanzung etwa alle zehn bis 15 Zentimeter senkrecht einzuritzen. Die Pflanzung solle so erfolgen, dass die Veredlungsstelle mindestens eine Handbreite über dem angrenzenden Erdreich ist.

Schon jetzt müssten der richtige Schnitt und eventuell auch eine Knospenentfernung erfolgen, so dass neben dem Stamm und der Stammverlängerung noch drei oder maximal vier Leitäste das Gerüst für die Zukunft ergeben. Für die folgenden Jahre seien diese Grundregeln zu beachten und durch geeigneten Schnitt, eventuell auch durch Herunterbinden von Ästen und Seitentrieben, die nötige Form zu erreichen.

Einen „Baum im Baum“ solle man tunlichst vermeiden. Nur wenn genügend Sonne und Luft in den Baum komme, gedeihe dieser richtig und bringe die gewünschten Früchte. „Senkrecht wächst“, „Waagrecht trägt Früchte“ und „nach unten bedeutet stirbt bald ab“ lauteten weitere Tipps von Rupp.

Jeder gemachte Schnitt an einem Baum erzeuge eine Reaktion. Auch der Schnittzeitpunkt habe Regeln, wie Winterschnitt bringe starken Austrieb, Frühjahrsschnitt ab Mitte März geringeren Austrieb und der Sommerschnitt wenig Austrieb. An einem im letzten Jahr geschnittenen Baum wurden dann die Restschnittmaßnahmen durchgeführt, so dass der Baum nun in Form und Saftwaage ist und bei regelmäßigem fachgerechtem Eingriff noch sehr lange Zeit Früchte tragen wird.

Bloos bedankte sich bei Klaus Rupp für die interessanten und fachlichen Ausführungen, bei denen nahezu alle Teilnehmer für zweieinhalb Stunden trotz kalter Witterung bis zum Schluss lauschten und dabei aktiv beim Schneiden tätig waren. Noch lange wurde danach bei Most von Werner Attinger gefachsimpelt und der Referent beantwortete jegliche Frage. Schon jetzt hat sich Klaus Rupp bereiterklärt, im nächsten Jahr einen Schnittkurs an Pfirsichen, Zwetschgen, Beeren und anderem abzuhalten.

