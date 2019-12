Das Leben der Heiligen Barbara beleuchtet

Osterburken.Die Frauengemeinschaft führte ihre Adventsfeier im adventlich geschmückte Bernhardusheim durch. Die Musikgruppe des Musikvereins mit Sigrid Albrecht, Tanja Gehrig und Sonja Letzgus begleitete den Abend feierlich musikalisch.

Nach der Begrüßung im Namen des Vorstandsteams durch Edith Link, war die anschließende adventliche Besinnung der Heiligen Barbara gewidmet, deren Gedenktag im Volksmund als Barbaratag gefeiert wird. Es wurde die Vita der Heiligen Barbara vorgestellt.

Hier sei besonders der Brauch mit den Barbarazweigen bekannt. Er geht auf die Zeit der Gefangenschaft zurück, als Barbara einen Kirschbaumzweig mit einem Tropfen aus ihrem Trinkbecher benetzte. Sie wird als Schutzheilige der Sterbenden, als Patronin der Bergleute und als einer der 14 Nothelfer verehrt.

Ingrid Götz deutete die Barbarazweige als Zeichen für neues Leben, für Auferstehung und Hoffnung. Mariette Merkert und Christa Scholz stellten Kirschzweige in eine Vase verbunden mit guten Wünschen für alle Menschen, die in Angst leben, die Wege der Versöhnung suchen, die krank, einsam, enttäuscht und in das Dunkel des Todes hineinschauen. Gott werde das Leid nicht einfach aus der Welt nehmen, aber er schenke immer Zeichen der Hoffnung, selbst im Tod blühe uns durch Gott neues Leben. Diese Hoffnung drückte auch das Gedicht „Der Kirschzweig“ von Josef Guggenmos aus, das von Margret Frühauf vorgetragen wurde. Der Text wurde allen Besucherinnen mit einem Kirschzweig mit nach Hause gegeben, in der Hoffnung, dass der Kirschzweig bis Weihnachten zum Blühen kommt.

Margret Frühauf und Edith Link stellten als Symbol eine Laterne mit Öllicht vor. Sie ist Zeichen für die Verehrung der Bergleute, die den Barbaratag bis heute sehr festlich begehen. Sie bitten die Heilige Barbara um Fürbitte bei Gott, damit ihnen in der Tiefe des Bergwerks kein Unglück zustößt.

Dem Vorstandsteam Margret Frühauf, Ingrid Götz, Marlies Letzgus, Mariette Merkert, Gerlinde Olliges, Christa Scholz und Edith Link wurde abschließend für die liebevolle Vorbereitung und Gestaltung der Feier gedankt.

