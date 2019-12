Dank und Anerkennung für große Treue

Mit einer Feierstunde im Marc-Aurel-Saal des Römermuseums wurden Robert Herbinger-Moser und Dr. Jörg Scheuerbrandt geehrt. Schulsekretärin Roswitha Stahl wurde verabschiedet.

Osterburken. Die besondere Ehrung im Beisein der Kollegen erhielten Robert Herbinger-Moser und Dr. Jörg Scheuerbrandt für ihr 25-Jahr-Dienstjubiläum. Die Schulsekretärin der Realschule, Roswitha Stahl, wurde nach insgesamt 47 Dienstjahren bei der Stadt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Bürgermeister Jürgen Galm begrüßte neben den Jubilaren und deren Ehepartner auch die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen und zitierte dabei den griechischen Philosophen Demokrit, der sagte: „Ein Leben ohne Feste ist ein langer Weg ohne Gasthäuser“. Man habe berechtigten Anlass, diese besondere Feier in einem würdigen Rahmen zu begehen, denn ein Dienstjubiläum und eine Verabschiedung bringen es mit sich, so Galm, dass man auf das „Gewesene“ nochmals zurückblickt.

In seiner ersten Laudatio ging Galm auf den Werdegang von Robert Herbinger-Moser ein, der im Bürgerbüro arbeitet und dort in der ganzen Breite des kommunalen Geschehens eingebunden sei. „Hier läuft letztendlich jedes Anliegen des Bürgers auf, der keinen direkten Ansprechpartner im Rathaus gefunden hat“, so Galm. Das heiße, dass man einen Überblick über alle Zuständigkeiten und Sachgebiete haben müsse.

Herbinger-Moser absolvierte eine Ausbildung von Oktober 1990 bis September 1992 mit Fachrichtung Verwaltungsangestellter im Freistaat Bayern. Er war dann mehrere Jahre Verwaltungsangestellter bei den Justizvollzugsanstalten Heilbronn und Adelsheim und wechselte zum 1. Januar 1999 zur Stadt Osterburken, wo er als Sachbearbeiter im Rechnungsamt begann.

Nach dem Wechsel ins Hauptamt nahm er 2003 seine Arbeit im Bürgerbüro auf. Seit dem Jahr 2000 ist er zudem Verbandsrechner des Gemeindeverwaltungsverbands und des Zweckverbands RIO Osterburken. Seit 16 Jahren ist er Personalratsvorsitzender. „Ein hochgeschätzter Mitarbeiter mit viel Erfahrung, den man in solch einer verantwortungsvollen Stelle braucht, denn schließlich wird eine Kommune als Dienstleister betrachtet“, so Galm.

Mit Dr. Jörg Scheuerbrandt, dem Leiter des Römermuseums, wurde ein weiterer Mitarbeiter der Stadt für 25 Jahre im öffentlichen Dienst ausgezeichnet. Scheuerbrandt beschäftige sich mit der römischen Geschichte. „Dort ruft niemand an und beschwert sich“, so der Bürgermeister. Doch das Tätigkeitsspektrum des Museumsleiters sei ebenfalls sehr weit gefächert. Zum einen die fachliche Arbeit, die auf seinem Studium der Provinzialrömischen Archäologie gründe, in die er seine herausragenden Kenntnisse einbringe.

Dank für hohes Engagement

Nach Abschluss seines Studiums 1996 und seiner Promotion war Scheuerbrandt am Württembergischen Landesmuseum beschäftigt und arbeitete bei der Neugestaltung des Limesmuseums Aalen mit. Von 2001 bis 2005 war er Leiter des Römermuseums Villa urbana in Heitersheim. Seinen Dienst als Leiter des Römermuseums in Osterburken trat er im März 2005 an. Darüber hinaus koordiniert er die Arbeit der über 40 Museen im Landkreis.

Zudem ist Dr. Scheuerbrandt Verfasser von archäologischer Fachliteratur, organisiert Ausstellungen und Römerfeste. Wie Bürgermeister Galm weiter sagte, ist ein solches Jubiläum ein willkommener Anlass, beiden Mitarbeitern persönlich für die Arbeit und ihr Engagement bei der Stadtverwaltung Dank und Anerkennung auszusprechen und mit besten Wünschen für eine gute Zukunft zu gratulieren.

Realschule liegt ihr am Herzen

Mit Wehmut verabschiedete Bürgermeister Galm dann Roswitha Stahl nach beinahe 47 Dienstjahren. Sie könne auf eine bewegte und lange berufliche Zeit zurückblicken, die mit vielen Erinnerungen verbunden sei, so Galm. Im Jahr 1972 erfolgte die Einstellung als Inspektorenanwärterin bei der Stadt. Nach der Berufsausbildung war sie Verwaltungsangestellte im Rechnungsamt und wechselte ab März 1976 ins Sekretariat des GTO, ab 1983 als Schulsekretärin in die Realschule. Das 25-Jahr- und 40-Jahr-Dienstjubiläum konnte Roswitha Stahl schon feiern. Jetzt wird sie zum 31. Dezember aus dem Dienst ausscheiden.

Wenn man ihren beruflichen Werdegang so betrachte, dann werde deutlich, dass sie zwar ihre Ausbildung im Rathaus absolvierte und zwischendurch auch einmal dort arbeitete, aber das Schulsekretariat in der Realschule habe ihr besonders am Herzen gelegen. Dort sei sie eine wichtige Anlaufstelle nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer gewesen, so Galm.

Der Bürgermeister sagte Danke für ihre ausgezeichnete Arbeit,Treue und Loyalität und für die großartige Lebensleistung. Die Verabschiedung bezeichnete Galm als großen Verlust für die Stadt. „Die Schule und die Kinder werden Sie vermissen.“ Für den neuen Lebensabschnitt wünschte er viel Glück und Gesundheit und überreichte ein Präsent. Im Namen des Personalrats und des Personals beglückwünschte Simone Frei den geschätzten Kollegen Robert Herbinger-Moser zum Dienstjubiläum. Er mache gern seine Arbeit und gehöre schon „zum Inventar“. Ohne ihn sei vieles nicht vorstellbar. „Er ist immer als kompetenter Ansprechpartner vor Ort und ist zudem seit vielen Jahren Vorsitzender des Personalrats, wo seine Arbeit sehr geschätzt wird.“ Frei überreichte mit den besten Wünschen für den nächsten Zeitabschnitt ein Präsent.

Robert Herbinger-Moser bedankte sich für die herzlichen Worte und sprach auch im Namen des Personals Dr. Jörg Scheuerbrandt die besten Wünsche zum Jubiläum aus. „Er ist einer der besten Mitarbeiter für den Personalrat“, sagte Herbinger-Moser, denn von ihm höre man nichts. Er überreichte ebenfalls ein Präsent, verbunden mit den besten Wünschen, die auch Rosi Stahl galten, die mit einem lachenden und einem weinenden Auge nun in den verdienten Ruhestand gehen könne.

Herbinger-Moser bezeichnete sie als eine sehr ehrliche und geschätzte Kollegin, wie man sie sich nur wünschen könne. Eine tolle Verabschiedung habe sie bereits in der Realschule erhalten. Auch für sie gab es vom Personalrat ein Geschenk. In geselliger Runde wurde mit einem gemeinsamen Abendessen die Feier beendet.

