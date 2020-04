„Da wird man nicht angehustet“

Wo kann man in diesen Zeiten noch einkaufen, ohne über Abstandsregeln oder Handschuhe nachzudenken? Die „RegioBox“ in Schlierstadt ist eine der Möglichkeiten.

Schlierstadt. „Wir erleben gerade neue Entwicklungen, die wir vor Corona nicht hatten“, erzählt Tobias Münch auf Nachfrage der FN. Er ist einer der Initiatoren der „Regio-Box“in Schlierstadt, eines Automaten, an dem man verschiedene regionale Lebensmittel kaufen kann, darunter viele Bioprodukte. Der Kauf funktioniert ganz einfach: Geld einwerfen, Produktnummer ablesen und eingeben, Ware und Rückgeld entnehmen.

Nachfrage ist groß

Was sich in den vergangenen Wochen geändert habe, sei vor allem das „Einkaufsverhalten“. „Während früher die Leute oft vor oder nach der Arbeit Eier, Milch oder Käse aus dem Automaten genommen haben, passiert das jetzt vor allem in der Mittags- und Nachmittagszeit: Abends registrieren wir dann kaum noch Verkäufe. Offensichtlich gehen die Menschen nach 20 Uhr kaum noch aus dem Haus.“ Das können Tobias Münch und seine Mitstreiter Michael Schwebler und Philipp Sack über eine App online feststellen.

Außerdem wird jetzt an der „Regio-Box“ mehr verkauft als noch vor der Krise: „Wir stellen eine leichte Zunahme fest.“ Gerade am Wochenende erlebe man einen „Riesenansturm“. Besonders bei haltbaren Produkten wie Grünkern und Eiern sei die Nachfrage groß.

Und wenn dann einige Fächer einmal ausgeräumt sind, wie das am vergangenen Wochenende in der Mittagszeit kurz der Fall war, dann ziehen die Verantwortlichen sofort los und füllen nach. Das ist kein Problem, denn „alle Erzeuger produzieren und liefern nach wie vor“, berichtet Tobias Münch. Man stehe in ständigem Kontakt.

Auch Produkte, die anderswo teilweise rar sind wie Mehl – aus der „Regio-Box“ kann man sie noch ziehen. „Das Angebot wird hervorragend angenommen“, freut sich Münch. Gerade vor kurzem habe ihn eine ältere Dame angesprochen und sich gefreut, dass es im Ort noch eine Anlaufstelle gibt, wo man Lebensmittel bekommt.

„Das ist ja gerade für die Risikogruppe der älteren Menschen wichtig, dass sie nicht in einen Supermarkt gehen müssen, wo es doch manchmal Gedränge gibt“, betont Münch. Oder wie die Dame zu ihm sagte: „Am Automaten werde ich nicht angehustet.“

