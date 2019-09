Bewegung stärkt Fitness und Selbstvertrauen

Osterburken.Die Katholische Jugend der Pfarrgemeinde St. Kilian bot 28 Kindern im Alter von neun bis 13 Jahren am Freitagnachmittag einen kurzweiligen, sportlichen und spannenden Nachmittag auf dem Sportplatz am Hemsbacher Grillplatz und im angrenzenden Waldgebiet. Unter der Leitung von Leon Köpfle und Tobias Ehrenfried erfreuten sich die Kinder am „Fallschirmspiel, Wurf- und verschiedenen aufregenden Geschicklichkeitsspielen und warteten gespannt auf den Beginn der Schatzsuche im Wald. Der Waldboden war mit verschiedenen Markierungen versehen, die die Kinder letztlich zu dem großen Schatz, eine eingegrabene Holzkiste mit Süßigkeiten, führte. Bild: Jürgen Häfner

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.09.2019