Beschluss für Photovoltaik-Anlage in Osterburken erteilt

Osterburken. „Wir befassen uns nicht erst seit heute mit diesem Thema, sondern hatten auch in der Vergangenheit einige Veranstaltungen dazu“, so Bürgermeister Jürgen Galm mit Blick auf den Nazi-Aufmarsch in Osterburken, der zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montag in der Baulandhalle nochmals thematisiert wurde. Diese „unsägliche Aktion“ sei Galm persönlich sehr wichtig, befasse er sich doch auch im

...