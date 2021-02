Beschluss für Photovoltaik-Anlage erteilt

Zwei große Themen standen auf der Tagesordnung des Gemeinderats in Osterburken: Eine neue Photovoltaik-Anlage sowie die zwei Terrassenhäuser „Am Finkenrain“.

Osterburken. „Wir befassen uns nicht erst seit heute mit diesem Thema, sondern hatten auch in der Vergangenheit einige Veranstaltungen dazu“, so Bürgermeister Jürgen Galm mit Blick auf den Nazi-Aufmarsch in Osterburken, der zu

...