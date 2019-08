„Berufsausbildung ist wichtige Grundlage“

Das große an der Ein-gangstüre der Schule am Limes zu sehende Schild „Boris-Berufswahlsiegel“ darf weitere fünf Jahre dort angebracht bleiben.

Osterburken. In einer kleinen Feierstunde wurde diese hohe Auszeichnung, die für die Schule von großer Bedeutung ist, durch Claudia Orth von der Handwerkskammer Mannheim, Rhein-Neckar-Odenwald, an Schulleiter Jochen Knühl übergeben.

In seiner Begrüßung sagte dieser, dass man dieses „Boris-Gütesiegel“ schon dreimal erhalten habe. Über den neuerlichen Erfolg beim Wettbewerb freue er sich sehr, denn es wurde erneut um fünf weitere Jahre verlängert.

Knühl begrüßte neben Bürgermeister Jürgen Galm, Dirk Schmitt, Geschäftsführer von Maler Schmitt (Osterburken) und Jessica Rumez (Volksbank Kirnau) im Namen der Bildungspartner. Ein Gruß galt auch Lehrer Marcel Tarrey für die Begleitung und Abwicklung des Wettbewerbes, wo er mit „Leib und Seele“ mit dabei gewesen sei, und auch wenn es um die Bildungspartner, Beruf und Schule geht. Ein besonderer Gruß galt nicht zuletzt den anwesenden Schülern der Klasse neun.

Marcel Tarrey berichtete kurz über die erneut stattgefundene Zertifizierung und deren umfangreicher Vorbereitung in der Schule. Er freute sich, dass die Schüler jetzt langsam ihren zukünftigen Weg gehen werden.

Claudia Orth von der Handwerkskammer Mannheim betonte, dass die Schule am Limes dieses Qualitätssiegel erneut verdient habe.

„Viele Jugendliche stehen am Ende ihrer Schulzeit vor der Herausforderung, sich zwischen 350 dualen Ausbildungsberufen und zahlreichen fachschulischen Ausbildungsgängen für ,ihren’ Beruf entscheiden zu müssen“, betonte sie.

Sie freute sich, dass sich die Schule am Limes in Osterburken erneut mit dem Thema „Berufsorientierung“ einer Jury stellte, die das Boris-Berufswahlsiegel vergibt und das für die nächsten fünf Jahre gilt.

In ihrer Bewerbung hatte die Schule eine umfangreiche 34-seitige Vorlage erstellt, in der das Engagement der Schule in Sachen Berufsorientierung sichtbar zum Ausdruck komme.

„Der Jury gefiel, dass die Schule an vielen Wettbewerben teilgenommen hat“, so Claudia Orth von der Handwerkskammer.

In der Klassenstufe fünf gehe man in die Betriebe und mache dort Praktika. Lobend sei der Anstieg der Partnerschaften auf nunmehr 18 Betriebe, die sich über eine Vereinbarung mit der Schule verbunden hätten. Wichtig war für die Jury auch, dass für jeden eine Praktikumsstelle gefunden werden konnte und auch die Tatsache, dass alle Lehrer mit in die Berufsorientierung einbezogen werden. Orth gratulierte der Schule und dem Kollegium zum erneuten Erwerb des Berufswahlsiegels, das sie an Schulleiter Knühl überreichte. Sie beglückwünschte die Schule und würde sich freuen, wenn man sich in fünf Jahren hier vor Ort wieder treffen könnte.

Im Namen der Bildungspartner gratulierte Dirk Schmitt, Geschäftsführer von Maler Schmitt (Oster-burken) der Schule und auch den Schülern zu dem erreichten großartigen Erfolg bei diesem Wettbewerb der Berufsorientierung. „Eine gute Schul- oder Berufsausbildung ist wichtig, um die gute Grundlage auf dem weiteren Berufs-und Lebensweg zu haben“, hob er abschließend hervor. Im Namen des Schulträgers gratulierte Bürgermeister Jürgen Galm der Schule und den Schülern zu diesem großen Erfolg am Wettbewerb und dass sie erneut das Boris-Gütesiegel erhalten habe. Diese hohe Auszeichnung sei nicht nur für den Träger ganz wichtig und ein besonderes Qualitätsmerkmal für die Schule. Er erinnerte sich an seine frühere Zeit zurück, wo er auf der Suche nach einer Lehrstelle gewesen sei. „Diese Zeiten haben sich allerdings erheblich gewandelt“, meinte Galm. Wichtig sei aber nach wie vor eine gute Schul- und Berufsausbildung. Galm gab den Schülern die besten Wünsche mit auf den weiteren Lebensweg. F

