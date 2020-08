Bernhard Wörner zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Osterburken.Unter strenger Einhaltung der Hygienebestimmungen fand die ordentliche Mitgliederversammlung der Ökumenischen Hospizgruppe Adelsheim-Osterburken-Seckach mit Ahorn-Boxberg im Bernhardusheim in Osterburken statt. Neben den Berichten des Vorstands und der Koordinatorin, standen auch die Neuwahlen im Vordergrund.

Zahlreiche Veranstaltungen

Die stellvertretende Vorsitzende Doreen Schüller führte durch die Sitzung und berichtete über die zahlreichen Aktivitäten der vergangenen beiden Jahre. Besonders erwähnenswert ist die offizielle und feierliche Übergabe eines Fiat Panda im April 2018.

Im Berichtsjahr nahm der Vorstand an verschiedenen Spenden betreffenden Veranstaltungen, an den Regionaltreffen der Hospizgruppen und der Eröffnung der Trauer-Thek in Buchen teil. Im Januar 2019 wurden durch Pfarrer Drahtschmidt und Pfarrer Thomas Schnücker die neuen Hospitzräume gesegnet. Anlässlich der Jubiläumsfeier zum 15-jährigen Bestehen der Ökumenischen Hospizgruppe fand ein Benefizkonzert der Gruppe „Jetzt und Hier“ im Evangelischen Gemeindehaus in Osterburken statt, welches die Zuhörer für die verschiedenen Anliegen der Hospizarbeit sensibilisierte. Schüller dankte allen unterstützenden Spendern, unter anderem der Realschule Osterburken, dem „Help-Sommermärchen-Team“, der Netze BW-Aktion „Zählerstände online“ erfassen, Gruppe „Wandern+Radfahren“ sowie dem Ökumenischen Erntedankgottesdienst in der evangelischen Kirche in Sennfeld.

Es fanden 2018 neun Gruppenabende, vier Vorstandssitzungen und vier Supervisionen, in 2019 neun Gruppenabende, sechs Vorstandssitzungen und vier Supervisionen statt. Die Zahlen der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die im aktiven Hospitzdienst tätig sind, liegen bei 27 (2018) und 23 (2019) Mitarbeiter.

Beeindruckend waren die zahlreichen Aktivitäten in den beiden Berichtsjahren. So wurden 29 Einsätze (2018) an schwerstkranken und älteren Menschen im häuslichen Umfeld, als auch in Pflegeheimen und im Krankenhaus in Buchen getätigt. In 2019 begleitete die Hospizgruppe sogar 38 Menschen. Die aktive Gruppe nahm vielfältig an Weiterbildungen, Kursen und Fachvorträgen teil. Die Koordinatorin Beate Steinbrenner bedankte sich sowohl bei allen ehrenamtlichen Begleitern für ihr Engagement, als auch bei der Vorstandschaft für ihre stetige Unterstützung. Schatzmeisterin Sylvia Bachert wurde nach ihrem Bericht einstimmig entlastet.

Neue Vorsitzende

Im Anschluss fand die Neuwahl des Vorstandes, die eine neue Ära einleiten wird, unter der Leitung von Doreen Schüller statt (Ergebnisse siehe Infobox). Die neue Vorsitzende Marianne Segieth leitete die weitere Sitzung. Sie bedankte sich im Namen aller bei Doreen Schüller, die aus familiären Gründen nicht mehr kandidierte und den Mitgliedern für das ihr entgegengebrachte Vertrauen.

Die stellvertretende Vorsitzende Ulrike Quoos führte aus, dass sie sich im Bereich der Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung engagieren wolle.

Im Folgenden standen nun die Ehrung des ehemaligen Vorsitzenden Diakon Bernhard Wörner an. Doreen Schüller dankte im Namen des Vereins dem Gründungsmitglied für die unzähligen Stunden, die er für den Hospizverein erbracht habe. Von Anfang an übernahm er Verantwortung und gestaltete mit Durchsetzungskraft und Organisationstalent die Geschicke des Vereins 16 Jahre lang mit.

Mit dem Losungsbüchlein „Licht und Kraft“ dankte Elisabeth Michels für die vielen Jahre, in denen Wörner Liebe und Mut zum Handeln eingesetzt und weitergegeben habe. Sein Engagement erstreckte sich von der Teilnahme an vielen überregionalen Veranstaltungen bis hin zur Jubiläumsveranstaltung.

Der Kontakt zu den Pfarrgemeinden, zu den Vereinen und weiteren Institutionen sei für ihn wichtig gewesen. Um Schwerkranke, Sterbende und ihre Angehörigen zu begleiten und zu trösten, werde er weiterhin als aktives Mitglied zur Verfügung stehen.

Mehrheitlicher Beschluss

Bernhard Wörner bedankte sich für die ihm entgegengebrachten herzlichen Worte, bevor er auf Antrag des Vorstandes mit einem mehrheitlichen Beschluss zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Bürgermeister Jürgen Galm betonte in seinem Grußwort, dass der Verein weiterhin sehr gut aufgestellt sei und die genannten Zahlen für sich sprechen würden. Er gratulierte Wörner zu seinem Ehrenvorsitz und würdigte seine geleistete Aufbauarbeit. Elisabeth Michels lobte Doreen Schüllers erbrachtes Engagement als stellvertretende Vorsitzende und die Leistungsbereitschaft in der Hospizarbeit. Die Vorsitzende Marianne Segieth beendete die Sitzung und hob nochmal hervor, dass sie den Verein gemeinsam mit dem Vorstandsteam in eine gute Zukunft führen wolle.

