Bereits erste konkrete Projektideen gesammelt

Osterburken.„Es ist uns wichtig, dass wir möglichst viele Osterburkener erreichen und mitnehmen. Wir haben sie eingeladen, damit wir gemeinsam einen guten Rahmen für die geplante Bürgerwerkstatt vorbereiten können“, stellte Bürgermeister Jürgen Galm die Aufgabenstellung für den Abend vor. Am Donnerstag vergangene Woche begrüßte er Vertreter von Vereinen und Institutionen im Marc-Aurel-Saal des Römermuseums.

„Raum für Ideen“

Erwin Knörzer-Ehrenfried, Ideengeber für den anstehenden Bürgerbeteiligungsprozess, gab einen kurzen Einblick in die Entwicklung, die mit Gesprächen beim Diakonischen Werk im Mai 2018 begann. Weitere Gespräche mit Galm und die Entscheidung des Gemeinderats im Herbst vergangenen Jahres brachten diesen Prozess, der mit dem Arbeitstitel „Raum für Ideen“ beschrieben ist, ins Laufen. Dank Fördermitteln des Landes Baden-Württemberg wurde mit Claudia Peschen eine erfahrene Moderatorin für das Projekt gewonnen. Sie wird auch die Bürgerwerkstatt im Januar moderieren.

Was bewegt die Gemeinde?

„Wir möchten sie einbinden und hoffen, dass sie als Schlüsselpersonen die Türen zu ihren Mitbürgern öffnen. Dabei wollen wir heute gemeinsam Themen für die Bürgerwerkstatt finden“, eröffnete Peschen den Abend. Nach einer Vorstellungsrunde, die bereits viele Hinweise auf die vielfältigen Erfahrungen und Kompetenzen der Teilnehmer gab, wurde in kleinen „Murmelgruppen“ nach den Themen und Anliegen gesucht, die Osterburken bewegen. Es wurden Perspektiven von Jung und Alt, von Alteingesessenen und Zugezogenen, der Innenstadt und der Gesamtstadt und viele mehr eröffnet, aber auch bereits ganz konkrete Projektideen benannt.

Vereine und Ehrenamt stärken

Allen Impulsen lag der Gedanke zugrunde, das „Wir – Gemeinsam in Osterburken“ zu gestalten. Dabei fiel besonders auf, wie viele Angebote aktuell schon vorgehalten und welch enorme Integrationsleistungen durch die Vereine und anderen Institutionen in Osterburken bereits erbracht werden. Daran anknüpfend waren zentrale Themenschwerpunkte die Stärkung der Vereine, die Bereitstellung von Räumen zur Begegnung, die Unterstützung von Familien und die Förderung von bestehendem und neuem Ehrenamt in Osterburken.

Abschließend dankte Bürgermeister Galm allen Teilnehmern für das engagierte Mitarbeiten und den offenen Austausch. Er warb dafür, möglichst viele Osterburkener anzusprechen und zur Bürgerwerkstatt am 25. Januar einzuladen. „Wir sind als Verwaltung auf die Unterstützung der Bürger angewiesen, um das ‚Wir – Gemeinsam in Osterburken’ zu leben und damit Osterburken noch ein Stück liebens- und lebenswerter zu machen.“

Die Teilnehmer waren sich einig, dass dafür dieser Abend ein guter Auftakt war. Alle sind gespannt, wie die gesammelten Themen im Januar weitergedacht werden und welche neuen Themen hinzukommen, um das „Wir – Gemeinsam in Osterburken“ konkret werden zu lassen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.11.2019