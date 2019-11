Baumgeschenk für gutes Bauland-Klima

Der Marktplatz war durch Fackeln hell erleuchtet, als am Montag um 19.11 Uhr der Elferrat und seine Gruppierungen die fünfte Jahreszeit mit einem kräftigen „Borke Ahoi“ eröffneten.

Osterburken. „Endlich ist es wieder soweit, es beginnt die närrische Zeit“, sagte der Jugendvertreter-Elferrat Dominik Holderbach, der die vielen großen und kleinen Närrinnen und Narren zur Eröffnung der 437. Borkemer Faschenacht begrüßte. Die „Borkemer Narren“ befanden sich seit Aschermittwoch im Tiefschlaf und konnten es kaum erwarten, dass die Faschenacht wieder beginnt und man die Kampagne 2019/2020 eröffnet. Darauf folgte ein kräftiger Tusch der Musikkapelle.

Ganz närrisch begrüßte Holderbach Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm, der zahlreiche unwichtige Termine „sausen“ ließ, um bei der Eröffnung dabei zu sein.

Sein weiterer Gruß galt allen anwesenden Stadt und Ortschaftsräte und hatte gleich einen ganz närrischen „Seitenhieb“ für den Boftschemer Ortsvorsteher Werner Geiger parat, der ausgerechnet am 11.11. eine Ortschaftsratssitzung abhalten muss, sowie den Gruppierungen der Borkemer Faschenacht wie den Wüscheli, der Strohbärengruppe, Härle und Fräle, den Borkemer Hexen, der Tanzgruppen sowie den Mitgliedern des Jugendelferrats, die sich alle mit einem kräftigen „Ahoi“ bemerkbar machten. Begrüßt wurde auch das Borkemer Bauernballett, die Original Borkemer Kirnausträndler sowie die Ranzengarde und eine kleine anwesende Abordnung der „Leibischter Schlappe“ die nach Borke kamen. Dank galt auch den Musikern für die Begleitung des närrischen Zeremoniells.

Kein Halten mehr

Nach der umfangreichen Begrüßung gab es für die Borkemer Narren dann kein Halten mehr, denn wenns Wüschele schreit, fängt sie an die närrische Fachenachzeit. Nachdem der Schlag vorbei ist, zogen die Elferräte ihr Nachthemd aus und präsentierten sich dann im feinen Fastnachtsgewand, um wieder hand-lungsfähig zu sein.

Nach einem dreifach kräftigen Borke und durch die musikalische Unterhaltung der Kapelle sowie einer prächtigen Stimmung folgte dann der Start in die 437. Borkemer Faschenacht.

Elferrat Holderbach gab dann auch die Termine des närrischen Fahrplans bis zum Aschermittwoch bekannt. Höhepunkt der vielen geplanten Veranstaltungen werden die Prunksitzung und der traditionelle Fastnachtsumzug sein.

Mit Spannung wurde dann die Bekanntgabe des Jahresmottos erwartet. Eine Findungskommission hatte sich in einer mehrtägigen Klausurtagung zusammengefunden, um das passende Motto auszuwählen, das nach schwieriger und langer Debatte, so Holderbach, endlich gefunden wurde. Man habe sich letztendlich auf das Thema Klimawandel geeinigt.

So lautet das Motto für die 437. Borkemer Faschenacht: „Die Borkemer Narren finden es prima, Faschenacht for Future, für e närrisch guts Klima“. Natürlich ist dem Elferrat auch ein gutes Klima im Bauland sehr wichtig und deshalb ist der Elferrat bereits aktiv geworden, sagte Holderbach und überreichte Bürgermeister Jürgen Galm einen Baumsetzling in Form einer Buche aus dem heimischen Stadtwald, dem noch weitere zehn Bäume folgen sollen.

Fachgremium zusammengestellt

Der Bürgermeister nahm dieses Baumgeschenk gerne an und bedankte sich dafür. Zur Klimarettung in der Stadt wurde bereits ein aus dem Elferrat bestehendes Fachgremium zusammengestellt, das sich um die bevorstehende Fastnachtsfuture kümmern wird. Die Greta Thunberg des Elferrates ist zum Beispiel Vorsitzender Julian Ehrenfried.

Eine weitere Tradition bei der Fastnachtseröffnung ist die Abnahme des „Fastnachtseides“, wobei von jeder Abordnung ein Vertreter nach vorne kam und niederkniete. Auch Bürgermeister Galm konnte sich vor dem Zeremoniell nicht drücken.

Gemeinsam gelobten sie – hörbar bis nach Rouscheberch und Alleze – das fastnachtliche Brauchtum zu hegen und pflegen, die Erschlaffung der Lachmuskeln zu verhindern sowie Humor, Witz und gute Laune an andere Mitmenschen zu übertragen.

Ebenso gelobten sie, die Farben der Borkemer Faschenacht, wo immer sie sind, mit Würde und Anstand zu vertreten.

Der Amtseid wurde mit einem kräftigen „Borke Ahoi“ besiegelt und die Borkemer Faschenacht ganz offiziell eröffnet.

Anschließend wurde beim gemütlichen Teil mit Glühwein und Punsch fröhlich zur Unterhaltung der Musikkapelle kräftig gefeiert und das Borkemer Fastnachtslied angestimmt. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019