Bahn investiert 13,5 Millionen Euro

In den Sommerferien müssen Bahnfahrer zwischen Osterburken und Neckarelz auf den Bus umsteigen: Die Strecke ist gesperrt, die Bauarbeiten laufen.

Osterburken. Noch bis zum 10. September fährt die S-Bahn Rhein-Neckar mit den Linien S1 und S2 nur bis Neckarelz. Schon am ersten Tag der Sperrung waren an verschiedenen Abschnitten die Baufahrzeuge zugange.

Gebaut wird in mehren Abschnitten, teilt Andreas Österle von der Bauüberwachung der DB Netz AG auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten mit. Dabei werden 17 Kilometer Gleis und zwei Weichen erneuert. Die DB Netz investiert 13,5 Millionen Euro.

30 Mitarbeiter im Einsatz

Mit den Arbeiten ist die ARGE Schweerbau-Hubert beauftragt. Im Einsatz sind zwei Großbaumaschinen, die im Fließband Schotter, Schiene und Schwelle tauschen. Etwa 30 Mitarbeiter sorgen für die Erneuerung der Gleise.

Das geschieht nach der Auskunft von Andreas Österle auf den Abschnitten Neckarelz-Mosbach, Dallau-Mosbach, Dallau-Oberschefflenz, Seckach-Oberschefflenz und Seckach-Osterburken. In diesen Bereichen befinden sich fünf Tunnel. Eine Weiche in Seckach und eine weitere in Neckarelz werden erneuert.

27 000 Tonnen Schotter

Insgesamt werden bei den Bauarbeiten 27 000 Schwellen und 34 000 Meter Schiene zukunftstauglich gemacht. 27 000 Tonnen Schotter werden verbaut.

Parallel werden noch andere Arbeiten in den gesperrten Bereichen durchgeführt, berichtet Österle: So wird die Vegetation am Bahndamm zurückgeschnitten, in Oberschefflenz stehen Bahnsteigarbeiten auf dem Programm, außerdem werden Anlagen von DB Netz instandgesetzt.

In Seckach wurde bereits am vergangenen Wochenende gearbeitet, und zwar auf der Strecke der Madonnenlandbahn.

Dort wurden im Bereich des Bahnhofs Weichen umgebaut und erneuert, berichtet Werner Graf vom Regionalbüro Stuttgart der Deutschen Bahn AG.

Eine Einfahrt in den Bahnhof Seckach war deshalb nicht möglich, die Strecke war zwischen Bödigheim und Seckach gesperrt und es gab einen Schienenersatzverkehr. Auf der Strecke Osterburken-Neckarelz fahren statt der S-Bahn jetzt Ersatzbusse.

Ersatzverkehr mit Bussen

Sie starten in Neckarelz gegenüber dem Empfangsgebäude und fahren über den Haltepunkt West nach Mosbach. Dort wird die Haltestelle „Bleichstraße“ in der Eisenbahnstraße bedient. Danach werden alle Orte angefahren, an denen die S-Bahn hält, von Dallau über Seckach, Zimmern und Adelsheim bis nach Osterburken. Nur in Seckach halten die Busse am Bahnhof. In Zimmern ist der Stopp an der Landesstraße an der Haltestalle „Mühle“, in Adelsheim an der Abzweigung Hemsbach/Nordbahnhof.

Der Busfahrplan ist so ausgelegt, dass in Neckarelz von und zur S 2 Anschluss besteht. Reisende aus Richtung Heidelberg, die an einen der Orte zwischen Mosbach und Osterburken wollen, sollten die S 2 nutzen, um in Neckarelz einen kurzen Übergang auf den Bus von zehn Minuten Wartezeit zu haben.

Auch aus Richtung Osterburken wird in Neckarelz die S 2 mit zehn Minuten Umsteigezeit erreicht. Abweichungen gibt es am frühen Morgen und in den Abendstunden.

