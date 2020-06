Ausstellung der GTO-Bauvorschläge

Osterburken.Der Neckar-Odenwald-Kreis hat als Schulträger des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) einen Planungswettbewerb für die Errichtung eines Ersatzneubaus ausgelobt. Alle eingereichten Arbeiten werden in der Zeit von Donnerstag, 25., bis zum Dienstag, 30. Juni, in der Sporthalle des GTO (Hemsbacher Straße 24) öffentlich ausgestellt. Zu besichtigen sind die Arbeiten von montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr und am Samstag und Sonntag zwischen 10 und 13 Uhr. Der Zugang zu der Ausstellung ist ausgeschildert. Weitere Informationen zu den von einem Preisgericht ausgezeichneten Entwürfen werden nach der Eröffnung der Ausstellung veröffentlicht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.06.2020