Anmeldung erforderlich

Adelsheim/Osterburken.Aufgrund der geltenden Corona-Regeln war es bisher ausreichend, die Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher in der Kirche vor Beginn des Gottesdienstes zu erfassen. Da jedoch traditionell an den Weihnachtstagen wesentlich mehr Gläubige zu den Gottesdiensten kommen, ist dieses Vorgehensweise nicht mehr ausreichend. Nun wir im Voraus eine Anmeldung mit zugehöriger Platzkarte erforderlich.

Drei Möglichkeiten

Die Anmeldung kann auf drei Weisen geschehen: Zum einen besteht die Möglichkeit, sich persönlich für einen der Gottesdienste in der Heiligen Nacht, am Ersten oder Zweiten Weihnachtsfeiertag anzumelden. Dafür kann nach den Gottesdiensten zum Zweite Advent eine Anmeldung schriftlich oder mündlich bei den Ordnern abgegeben werden. Die Platzkarten werden in der folgenden Woche zu den Gottesdiensten in der Kirche zum Abholen bereitliegen.

Außerdem kann online eine Anmeldung über die Homepage „www.se-aos.de“ erfolgen. Die Seite wird ab dem 7. Dezember um 9 Uhr freigeschaltet. Ein kleines Anleitungsvideo zeigt die einzelnen Schritte an. Die dritte Möglichkeit wäre, die Anmeldung telefonisch während der Bürostunden der Pfarrsekretariate durchzugeben. Die Platzkarten sollen dann im Sekretariat abgeholt werden.

Daten angeben

Bei allen Möglichkeiten sind immer die Namen, Telefonnummern und die Anschriften aller Personen anzugeben, um eine spätere Nachverfolgung zu gewährleisten oder eventuell dringende Informationen weiterzugeben.

Besucher sollen sich nur für die Gottesdienste anmelden, welche wirklich von ihnen besucht werden, da sonst unnötige Plätze belegt werden.

Außerdem sollten die Besucher 15 bis 20 Minuten vor dem jeweiligen Gottesdienst bereits vor der Kirche warten, jedoch den Abstand bewahren.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020