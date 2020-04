Aktion soll im Herbst stattfinden

Osterburken.Im letzten Jahr hat der Gemeindetag Baden-Württemberg die Klimaschutzaktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, während Bund und Länder noch über geeignete und vertretbare Klimaschutzaktionen diskutieren, bereits anzupacken und konkrete klimaschutzfördernde Aktionen umzusetzen.

Pflanzung war am 24. April geplant

So war nun eigentlich geplant, in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt eine Million Bäume in Baden-Württemberg neu zu pflanzen. Auch wenn die Stadt Osterburken in diesem Jahr bereits rund 13 000 Bäume in den Wäldern gepflanzt hat, hat sie sich zur Teilnahme an der Aktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ bereit erklärt. Ursprünglich war geplant, am Freitag, 24. April, gemeinsam mit den Kindergärten, den Schulen und dem Gemeinderat 1000 Bäume zu pflanzen. Aufgrund der Corona-Pandemie kann der Termin nicht wie geplant stattfinden. Die Stadt ist jedoch bestrebt, die Aktion im Herbst nachzuholen, wenn hoffentlich wieder Normalität eingekehrt ist. F

