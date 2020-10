Abschied und Vorstellung der „Neuen“

Osterburken.Im Rahmen des Gottesdienstes in der katholischen Kirche St. Kilian in Osterburken wurden die Gemeindeteammitglieder Volker Fuchs, Robert Herbinger-Moser, Dieter Linhart und Ingrid Müller verabschiedet. Robert Herbinger-Moser schied außerdem auch als Pfarrgemeinderat aus.

Dank und Anerkennung

Den scheidenden Mitgliedern wurde Dank und Anerkennung für ihre geleistete Arbeit ausgesprochen, außerdem erhielten sie ein Geschenk. Pfarrer Schneider betonte, dass die Mitglieder der Gemeindeteams sowie die Pfarrgemeinderäte einen wichtigen Teil zur Kirchenarbeit beitragen.

Lob für gute Arbeit

Schneider lobte außerdem die außerordentlich gute Arbeit im Gemeindeteam Osterburken. Gleichzeitig wurden die neuen Gemeindeteammitglieder sowie die Pfarrgemeinderäte vorgestellt.

Der Pfarrgemeinderat in Osterburken setzt sich zusammen aus Marie-Catherine Brümmer, Steffen Ehrenfried, Volker Fuchs und Markus Gehrig. Als Jugendvertreter wurde vom Gremium Tobias Ehrenfried hinzugewählt. Dem aktuellen Gemeindeteam in Osterburken gehören folgende Personen an: Pfarrer Drathschmidt, Schwester Maria Josef, Silvia Bachert, Rita Baumgart, Aaron Brümmer, Marie-Catherine Brümmer, Steffen Ehrenfried, Tobias Ehrenfried, Andrea Essig, Markus Gehrig, Ernst Kromer und Sonja Oldenburg.

Da einige Mitglieder aus dem Gemeindeteam ausgeschieden sind, würden sich die Verantwortlichen über neue Mitglieder sehr freuen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.10.2020