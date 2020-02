Ab 2. März fährt DB Regio einzelne Verbindungen

Osterburken.Um den Betrieb auf der Frankenbahn – insbesondere in den Hauptverkehrszeiten – zu stabilisieren, wird der Fahrplan für die Strecke Stuttgart-Heilbronn-Osterburklen-Würzburg ab Montag, 2. März, bis einschließlich Donnerstag, 9. April „angepasst“. Das teilt die betreiberfirma Go-Ahead Baden-Württemberg.

Die daraus resultierenden Fahrplanänderungen: Montags bis freitags werden einige Fahrten ab dem 2. März (mit abweichender Zugnummer) durch DB Regio gefahren, das heißt, für den Fahrgast ändert sich eigentlich nichts, die Züge fahren nach Fahrplan. Betroffen sind die Verbindungen 19064 Stuttgart (ab 10.11 Uhr)-Würzburg (an 12.20 Uhr), 19069 Würzburg (ab 12.37 Uhr)- Stuttgart (an 14.53 Uhr), 19074 Stuttgart (ab 15.05 Uhr)-Würzburg (an 17.20 Uhr), 19079 Würzburg (ab 17.38 Uhr) – Stuttgart (an 19.50 Uhr).

Samstags und sonntags (nicht 21./22. März) entfallen mehrere Fahrten ohne Ersatz durch einen anderen Zug: 19091 Heilbronn (ab 05.57 Uhr)-Stuttgart (an 6.43 Uhr), 19059 Würzburg (ab 7.38 Uhr)-Stuttgart (an 9.49 Uhr), 19063 Würzburg (ab 9.38 Uhr)-Stuttgart (an 11.49 Uhr), 19069 Würzburg (ab 12.37 Uhr)-Stuttgart (an 14.53 Uhr), 19079 Würzburg (ab 17.38 Uhr)-Stuttgart (an 19.50 Uhr), 19073 Würzburg (ab 14.37 Uhr)-Heilbronn (an 16.11 Uhr), 19052 Lauda (ab 6.42 Uhr)-Würzburg (an 7.21 Uhr), 19058 Stuttgart (ab 07.07 Uhr)-Würzburg (an 09.20 Uhr), 19064 Stuttgart (ab 10.11 Uhr)-Würzburg (an 12.20 Uhr), 19068 Stuttgart (ab 12.10 Uhr)- Würzburg (an 14.20 Uhr), 19074 Stuttgart (ab 15.05 Uhr)-Würzburg (an 17.20 Uhr), 19084 Stuttgart (ab 20.12 Uhr)-Würzburg (an 22.20 Uhr), 19089 Würzburg (ab 22.37 Uhr)- Lauda (an 23.17 Uhr).

Am Wochenende des 21. und 22. März gilt der bereits veröffentliche Baustellenfahrplan ohne diese genannten Einschränkungen.

Die Baumaßnahme auf der Linie RE 8 zwischen Würzburg und Stuttgart selbst findet laut Go-Ahead Würzburg und Stuttgart, von 29. Februar bis 1. März sowie von 21. und 22. März statt.

Hintergrund sind Gleiserneuerungen und eine Unwetterschadensbeseitigung im Bereich Heilbronn-Klingenberg. Deshalb wird die Strecke Lauffen (Neckar) bis Heilbronn an diesen beiden Wochenenden voll gesperrt. Daraus resultieren teilweise spätere Abfahrtszeiten und einzelne Ausfälle. Näheres gibt es unter www.go-ahead-bw.de in der Rubrik Fahrplanabweichungen

