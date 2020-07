96 Bauplätze für 4 830 000 Euro erschlossen

„Das neu erschlossene Baugebiet ,Am Bofsheimer Weg II’ geht seiner Vollendung entgegen“, sagte Bürgermeister Jürgen Galm bei einer Vor-Ort-Besichtigung zusammen mit dem Gemeinderat.

Osterburken. Mit der Begehung des neuen Baugebietes „Am Bofsheimer Weg II“ wolle man einen kleinen Abschluss dieser umfangreichen Arbeiten ohne ein großes Einweihungsfest machen, so das Stadtoberhaupt bei der Besichtigung. Man könne gar nicht so schnell schauen, sagte Galm weiter, denn es sei sehr beeindruckend, wie schnell in diesem neuen Baugebiet die Wohnhäuser entstehen.

Rückblick auf die Entstehung

Er hieß die Damen und Herren des Gemeinderates, Projektleiter Lothar Breitenbach von der Kommunalentwicklung (KE), den Vertretern der bauausführenden Firma Boller Bau, Steffen Boller, Sebastian Henneberger, Polier Norbert Fischer und nicht zuletzt Georg Mohn vom Planungsbüro Mohn aus Karlsruhe willkommen.

In seinem kurzen Rückblick ging der Bürgermeister auf die Historie des Baugebietes „Am Bofsheimer Weg II“ ein, wo der beschlossene Bebauungsplan seit Juni 2010 rechtskräftig sei. Zur damaligen Zeit gab keine oder nur eine sehr geringe Nachfrage nach Bauplätzen, was sich aber einige Jahre später ändern sollte.

Um der Nachfrage von Bauwilligen 2014 nachzukommen, wurde ein erster Teilabschnitt im Altbereich des „Käferleinsgrabens“ mit sechs Bauplätzen erschlossen. Danach stellte sich für den Gemeinderat die Frage, wie es mit der weiteren Erschließung von Bauplätzen in der Stadt weitergehen soll. Die Nachfrage sei fortan ständig gestiegen, weshalb der Gemeinderat den richtungsweisenden Beschluss fasste, den ersten Abschnitt im neuen Baugebiet „Am Bofsheimer Weg II“ erstmals mit der KE als Erschließungsträger umzusetzen. Im Rahmen der Planungen wurde der Bebauungsplan noch durch Änderungen von Baufenstern und den Wegfall eines Verbindungsweges optimiert.

Die erste Änderung des Bebauungsplans wurde am 16. Dezember 2013 rechtskräftig. Als erster Abschnitt wurde die Brahmsstraße als Verbindungsstraße beziehungsweise der bestehende Lückenschluss zwischen der Schlierstädter Straße und der Schubertstraße gebaut. „Die hierfür benötigte Baulandumlegung konnte im freiwilligen Landtausch durchgeführt werden“, erinnerte sich Bürgermeister Galm. Der erste Bauabschnitt wurde im Jahre 2014/2015 mit 25 Bauplätzen umgesetzt. Die Bauausführung erfolgte durch die Firma Konrad Bau aus Lauda. Der erste Erschließungsabschnitt kostete 1 235 000 Euro.

Auf Grund der weiter sehr hohen Nachfrage nach Bauplätzen in der Römerstadt wurde unmittelbar im Anschluss auch die Planung und Umsetzung des zweiten Abschnittes, der 18 Bauplätze umfasste, im Bereich der Johann-Strauß-Straße wieder durch die KE als Erschließungsträger beschlossen. Die umfangreichen Bauarbeiten führte diesmal die Firma Boller Bau aus Tauberbischofsheim aus.

Der zweite Abschnitt, der am 10. November 2017 fertiggestellt wurde, kostete insgesamt 995 000 Euro. Die Nachfrage an Bauplätzen war weiterhin steigend, so dass im November 2018 vom Gemeinderat beschlossen wurde, auch noch die Abschnitte 3 und 4 zu realisieren. Hier wurden nochmals 57 Bauplätze erschlossen. Die Bausumme bezifferte Galm für diese beiden Abschnitte auf 2 600 000 Euro.

„Die Abnahme der letzten beiden Bauabschnitte am heutigen Tag beschließt somit den kompletten Bebauungsplan ,Am Bofsheimer Weg’“, freute sich das Stadtoberhaupt. Insgesamt, so der Bürgermeister, wurden im gesamten Neubaugebiet 96 Bauplätze mit einer Nettobaufläche von 71 757 Quadratmeter geschaffen. „Wir haben schon wieder mehr Bauinteressenten auf unserer Liste stehen als wir Bauplätze haben“, ergänzte Galm, der auch daran erinnerte, dass im Zuge des Neubaugebietes, aber auch noch äußere Erschließungsmaßnahmen erforderlich seien.

So wurde das gesamte Gebiet im sogenannten Trennsystem entwässert. Dies bedeutet, das anfallende Regenwasser wird mittels eines Kanals direkt in die Vorflut der Kirnau geleitet. Die Kosten für diese Regenwasserableitung belaufen sich auf rund 750 000 Euro, für den Kanal sowie für den zusätzlich erforderlichen Bahndurchlass auf 600 000 Euro. Auf Grund der Topographie musste für das Neubaugebiet eine Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter „Eber“ für nochmals 95 000 Euro eingebaut werden.

„Keine Unfälle“

„Die Bauplätze sind noch zu einem vernünftigen Preis zu haben“, meinte Galm, der allen Mitwirkenden für die gute Arbeit und das stets harmonische Miteinander bei der Erschließung des Baugebietes dankte. Deutlich erkennbar sei es sehr gelungen und könne sich sehen lassen kann.

Projektleiter Lothar Breitenbach von der Kommunalentwicklung freute sich in seinem Grußwort, dass es auf der jahrelangen Baustelle keine Unfälle gegeben hat. Im Jahr 2011 sei er erstmals in Osterburken gewesen. Damals gingen die Überlegungen los, wie man mit der Situation, der Erschließung von Baugelände, vor Ort umgeht. Seit dieser Zeit begleitete er die Erschließungsmaßnahme, die nunmehr mit der Fertigstellung des dritten und vierten Abschnittes ein sehr gutes Ende gefunden habe. Hier habe sich deutlich gezeigt, dass in Osterburken ein großer Bedarf an Bauplätzen bestand.

Breitenbach lobte das gute Team, angefangen von der Verwaltung mit Bauamtsleiter Matthias Steinmacher vor Ort sowie der Firma Boller-Bau für die Bauausführung. Sehr gut beraten sei man auch mit dem Planungsbüro Mohn (Karlsruhe) gewesen, das bei der Erschließung von Baugebieten eine große Erfahrung hat. Sein Dank galt auch den weiteren Beteiligten der Wasserversorgung Bauland, den Stadtwerken Buchen und der Deutschen Telekom für die Verlegung von Glasfaserkabeln. Er hoffe, dass er bald wieder für die Stadt tätig werden könne.

Georg Mohn vom planenden Büro Mohn ging nochmals auf die erfolgte große Erschließungsmaßnahme ein und bedankte sich bei allen Beteiligten. Durch die gute Zusammenarbeit sei alles immer „rund“ gelaufen. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, meinte Mohn. Steffen Boller von der Firma Boller-Bau bedankte sich für die Erteilung des erneuten Auftrages.

Die Erschließungsarbeiten seien reibungslos verlaufen. Zudem freute er sich, dass dieses Baugebiet so gut angenommen werde und er würde sich wünschen, dass hier bald eine weitere Erschließung erfolge.

Bei einem anschließenden Rundgang konnte sich der Gemeinderat vom guten Ausbau des Baugebietes überzeugen. F

