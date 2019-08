900 Euro ergaunert

Osterburken.„Sie haben 38 700 Euro gewonnen“, lautete das Versprechen von unbekannten Betrügern am Telefon vor einigen Tagen in Osterburken. Bei einem erneuten Kontakt drei Tage später wurde dann mit der Person, die angeblich gewonnen hatte, vereinbart, dass vor der Auszahlung des Gewinns eine Gebühr in Höhe von 900 Euro zu entrichten sei.

Die Zahlung sollte mit sogenannten Steamkarten, Gutscheinkarten mit einem Code, erfolgen. Gleichzeitig wurde dem Geschädigten mitgeteilt, wo er diese Karten erwerben konnte. Der Geschädigte kaufte die Steamkarten und übermittelte die Codes bei einem erneuten Anruf. Nun wurde ihm mitgeteilt, dass ihm ein höherer Gewinn zustehen würde. Zur Auszahlung komme dieser, wenn er erneut 900 Euro mittels Steamkarten bezahlt.

Polizeiposten eingeschaltet

Zufällig war ein Polizeibeamter in einem der Geschäfte, in denen das Betrugsopfer Steamkarten erworben hatte. Nachdem ihn die Verkäuferin über diesen Kauf in nicht üblicher Höhe durch den ihr bekannten Käufer informierte hatte, schaltete der Beamte schnell und informierte den Polizeiposten Adelsheim.

Ebenfalls schnell und richtig reagierte die Verkäuferin an einer Tankstelle. Sie klärte den Betroffenen über die Betrugsmasche auf, als dieser erneut für 900 Euro Steamkarten kaufen wollte, sodass es zu keinen weiteren Zahlungen an die Betrüger kam. Inzwischen wurde bekannt, dass an der Tankstelle in Osterburken noch ein weiterer Mann Steamkarten für 900 Euro kaufen wollte. Dieser Mann soll sich beim Polizeiposten in Adelsheim, Telefon 06291/ 648770, melden.

Generell weist die Poliizei darauf hin, dass man sich nicht auf Gewinnversprechen am Telefon einlassen soll. Stattdessen soll man den Hörer auflegen und die Polizei über die Betrugsversuche informieren.

