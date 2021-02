83-Jährige beim Ausparken angefahren

Osterburken.Eine 83-Jährige wurde am Montagvormittag in Osterburken von einem Auto angefahren, teilte die Polizei mit. Die Frau lief gegen zehn Uhr über den Marktplatz als ein Transporter rückwärts aus einer Einfahrt fuhr. Der Fahrer des VW hatte die Seniorin, die hinter seinem Fahrzeug lief wohl übersehen und touchierte sie mit seinem Gefährt. Beim Sturz zog sich die 83-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.02.2021