81-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Osterburken.Eine 81-Jährige hat sich am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Osterburken leichte Verletzungen zugezogen. Die Seniorin fuhr laut Polizei gegen 20 Uhr mit ihrem Auto in der Beethovenstraße und wollte in die Schlierstädter Straße abbiegen. Dabei übersah sie wohl den herannahenden Pkw einer 39-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Die Seniorin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften untersucht. Im Anschluss daran konnte sie nach Hause gehen. Allerdings gelangte sie dorthin nicht mit ihrem Wagen, denn: Beide am Unfall beteiligte Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 10 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.09.2020