70 Jahre Vereinsgeschichte brachte Höhen und Tiefen

Bofsheim.Ortsvorsteher Werner Geiger blickte am Sonntagvormittag beim Festakt „70 Jahre Sportverein Bofsheim“ zurück auf die Geschichte des Vereins, der am 21. Mai 1949 im Gasthaus „Zum Ross“ in Bofsheim gegründet wurde. 70 Jahre Vereinsleben lassen auf stolze und beachtenswerte Vereinsaktivitäten zurückblicken, so Geiger. Es habe Jahre mit Höhen, aber auch mit Tiefen gegeben. Die Verantwortlichen hätten es aber immer verstanden, Schwierigkeiten zu meistern und den Verein bis heute am Leben zu erhalten.

Der erste Vorsitzende war Erwin Semel, berichtete Geiger. Die Fußballmannschaft des neu gegründeten Vereins musste bei den Verbandsspielen der B-Klasse zunächst viel Lehrgeld bezahlen und die Mannschaft landete auf dem letzten Tabellenplatz. In der Folgezeit sei es besser gelaufen. Erwähnenswert sei, dass sich die Vereinsmitglieder auch kulturell betätigten. So seien öffentliche Theateraufführungen und regelmäßige Sportfeste durchgeführt worden. Dies habe zur Aufbesserung der Vereinskasse beigetragen.

In einer schwierigen Phase des Vereins Ende der Fünfziger Jahre haben sich haben sich Hemsbacher Fußballer dem Verein angeschlossen und auch später Verantwortung im Vorstand übernommen, so Geiger weiter. „Die Hemsbacher sind aus der Geschichte des Vereins nicht wegzudenken, und wir alle wissen, was der SV gerade ihnen zu verdanken hat“, betonte Geiger.

Unter schwierigen Bedingungen wurden im Jahr 1959/1960 unter dem damaligen Vorsitzenden Richard Mezger eine kleine Umkleidekabine und Unterstellmöglichkeiten geschaffen.

1969 ins Register eingetragen

Im Jahr 1969 wurde bei einer außerordentlichen Generalversammlung der Eintrag in das Vereinsregister beschlossen. Nachdem diese Voraussetzungen erfüllt waren, wurde der Sportplatz in eigener Regie unter dem Vorsitzenden Ottmar Hettinger erweitert.

In der Folgezeit galt es auch, den erweiterten Sportplatz optimal zu nutzen. Im Jahr 1969 wurde eine Flutlichtanlage in Betrieb genommen, die lange Zeit im damaligen Landkreis Buchen als vorbildlich galt und noch heute in Betrieb ist, betonte Geiger. Sie machte das Trainieren in den Abendstunden möglich und habe sich positiv auf die Mannschaften ausgewirkt.

Beachtlich sei das Abschneiden der Fußballmannschaft im Spieljahr 1967/1968 gewesen, als die meisten Tore (105) aller Ligen der damaligen Klassen im Gebiet erzielte.

Trotzdem reichte es am Ende, auch aufgrund der relativ vielen Gegentore, nur für den 6. Platz. Anfang der 70er Jahre sei eine erfreuliche Entwicklung zu verzeichnen gewesen.

Im Spieljahr 1970/1971 wurde erstmals eine zweite Mannschaft für den Spielbetrieb gemeldet. Im Spieljahr 1971/1972 konnte die C-Klassen-Meisterschaft errungen werden. In der Folge setzte sich die Mannschaft immer zum Ziel, nicht abzusteigen, was über zehn Jahre gelang, so Geiger.

Im Jahr 1978 wurde eine Wasser- und Abwasserleitung zum Sportplatz verlegt, unter der Regie des Vorsitzenden Kurt Rudolf aus Hemsbach.

Tischtennisabteilung gegründet

Im Jahr 1978 wurde eine Tischtennisabteilung gegründet. Diese habe sich zu einem aktiven Bestandteil des SV entwickelt und sei immer wieder mit positiven Schlagzeilen in Erscheinung getreten. Wegen Spielermangels wurde sie Ende der 90er Jahre aufgelöst. Die Gründung einer Damengymnastikgruppe erfolgte im Jahr 1981. Diese halte ihre Übungsabende regelmäßig in der Halle der „Astrid-Lindgren-Schule“ ab und sei zu einer wertvollen Stütze des SV geworden, resümierte Geiger.

Neues Sportheim

Sein sicher größtes und bedeutendstes Vorhaben habe der SV mit dem Bau eines neuen Sportheims in den Jahren 1983 bis 1985 verwirklicht. Fehlende Umkleide- und sanitäre Einrichtungen machten diese Maßnahme erforderlich. Durch tatkräftigen Einsatz vieler Mitglieder und finanziell unterstützt durch die Gemeinde und den Badischen Sportbund wurde das Vorhaben unter dem Vorsitzenden Ernst Metzger verwirklicht. Mehr oder weniger sporadisch spiele auch eine AH-Mannschaft. Ehemalige Aktive tragen ihre Spiele meist verstärkt durch Spieler aus Osterburken aus.

Die Jahre 1996 und 1997 waren von zahlreichen Arbeitseinsätzen geprägt. Das Dach am alten Sportheim wurde erneuert und ein Trainingsplatz angelegt. Nur durch das große ehrenamtliche Engagement war das zu schaffen. Vorsitzender war damals Siegfried Frey.

Mit einem ansprechenden Festakt wurde in der Halle der „Astrid-Lindgren-Schule“ das 50-Jahr-Jubiläum gefeiert. Außerdem gab es auf dem Sportgelände ein Fest vom 18 bis 20. Juli 1999. Das „Highlight“ sei der Auftritt der damals noch nicht so berühmten Kapelle „Paldauer“ gewesen. Um die Jahrtausendwende habe es wieder einen größeren Spielermangel gegeben. Da man keine komplette Mannschaft stellen konnte, ging man mit dem SV Osterburken eine Spielgemeinschaft ein.

Im Jahr 2003 wurde der Vorsitz von Doris Häfner übernommen. Unter Trainer Bertram Kubach hatte Mannschaft der Spielgemeinschaft mit dem SV Osterburken (SVO) größere sportliche Erfolge zu verzeichnen und stieg im Spieljahr 2003/2004 in die A-Klasse auf. Parallel zu dieser Spielgemeinschaft bildete sich in der Folgezeit eine Gruppe junger Bofsheimer, die fleißig trainierten und es sogar zur Bildung einer eigenen Bofsheimer Mannschaft brachte. So konnte die Spielgemeinschaft wieder aufgelöst werden.

2009 wurde der Vorplatz des Sportheims in Eigenregie gepflastert. Im Jahr 2011 wurde Rico Griebaum zum Vorsitzenden gewählt,der diese Funktion bis heute sehr engagiert ausübe. 2012 feierte die Damengymnastikgruppe ihr 30-jähriges Bestehen. Auch in der Männerfreizeitsportgruppe, die sich seit vielen Jahren regelmäßig im Sommer zum Radfahren und im Winter in der Halle trifft, werde das Gesellige großgeschrieben.

Seit zwei Jahren besteht wieder eine Spielgemeinschaft mit dem SVO. Derzeit stehe als größere Maßnahme die Sanierung des Sportheims an. Mit Fastnachtsveranstaltungen, Jugendzeltlagern, Skiausflügen, Sonnwendfeiern und der Winterfeier habe der SV immer wieder zusätzliche Aktivitäten entwickelt. Zusammenfassend stellte OV Geiger fest: „ Mit engagierten Vorständen und aktiven Vereinsmitgliedern wurde in der 70-jährigen Vereinsgeschichte Beachtliches geleistet. Möge sich der Verein auch künftig im Sinne der Gründungsmitglieder weiter erfolgreich betätigen und somit ein wichtiger Bestandteil in unserem örtlichen Vereinsleben bleiben“. jüh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019