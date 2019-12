36-Tonnen-Kran fuhr in Grünstreifen

Osterburken.Zeitweise voll gesperrt war die Autobahn 81 am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, zwischen Möckmühl und Osterburken in Richtung Würzburg nach einem Unfall. Der Fahrer eines Autokrans war laut Polizei mit seinem Fahrzeug in einer Baustelle, in welcher der Verkehr einspurig über den Standstreifen geleitet wurde, in den Grünstreifen gefahren. Dabei wurde die Schutzplanke und das Fahrzeug beschädigt und der 36 Tonnen schwere Kran sank teilweise in das Bankett ein. Zur Bergung des Fahrzeugs musste ein Abschleppdienst mit einem Spezialfahrzeug anrücken. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehr als 10 000 Euro belaufen.

