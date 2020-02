257 Spendenwillige in Osterburken

Osterburken.Zur DRK-Blutspendeaktion hatten sich am Donnerstag 257 Spendenwillige in der Osterburkener Baulandhalle eingefunden. Darunter waren auch 20 Erstspender. Die Leiterin der beiden Abnahmeteams aus Mannheim, Schwester Christel, stellte bei der Abschlussbesprechung fest, dass die Aktion vom DRK-Ortsverein Osterburken sehr gut vorbereitet worden und alles reibungslos abgelaufen war. Sie dankte den Helfern des DRK-Ortsvereins Osterburken für die gute Zusammenarbeit und die tolle Versorgung der Blutspender.

So konnte das Team schließlich 241 Blutkonserven mit nach Mannheim nehmen. Die DRK-Bereitschaftsleiterinnen Adelheid Kern, Renate und Sigrid Albrecht bedankten sich bei allen Blutspendern für ihre Bereitschaft, Blut zu spenden. Anerkennende Worte gingen auch an das 30-köpfige Helferteam sowie allen Kuchenbäckerinnen. Die nächste Blutspendeaktion in Osterburken findet am 9. April statt.

