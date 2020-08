18 Schüler legten erfolgreich die Mittlere Reife ab

Osterburken.Das letzte halbe Jahr hat einiges im Schulleben durcheinandergewirbelt. Auch die Abschlussklassen bekamen dies zu spüren und die Schüler legten ihre Prüfungen unter besonderen Bedingungen ab.

Keine gemeinsame Abschlussfeier

An der Schule am Limes legten in diesem Jahr 18 Schüler erfolgreich ihren Werkrealschulabschluss sowie 15 Schüler ihren Hauptschulabschluss ab. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen konnte die gemeinsame Abschlussfeier nicht wie in den vergangenen Jahren in der Baulandhalle stattfinden, sondern die Absolventen wurden klassenweise in der Turnhalle verabschiedet.

Die Lerngruppe 9a legte in diesem Jahr zum ersten Mal die Hauptschulabschlussprüfung nach der neuen Hauptschulprüfungsverordnung ab, dies unterstrich auch der kommissarische Schulleiter Steffen Bachert in seiner Ansprache. Neben den guten Wünschen durften auch die Dankesworte nicht fehlen.

Anschließend richtete der Klassenlehrer Marcel Tarrey noch einige persönliche Worte an seine Abschlussklasse, gefolgt von Bürgermeister Galm, der mit seiner persönlichen Anwesenheit und seinen Glückwünschen den Absolventen seine Wertschätzung entgegenbrachte.

Vor der offiziellen Zeugnisübergabe verlieh die Volksbank Kirnau für besondere Leistungen im Fach Mathematik via Videobotschaft den Mathematikpreis 2020 an Connor Schehr. Nach Übergabe aller Zeugnisse bedankten sich auch noch die Schüler der Lerngruppe 9a mit einem Präsentkorb bei ihrem Klassenlehrer Marcel Tarrey.

Gute Wünsche

Die Klasse 10 war in diesem Jahr die letzte Klasse, die an der Schule am Limes ihren Werkrealschulabschluss ablegte. Steffen Bachert bediente sich eines besonderen Vergleichs, der Schüler auf ihrem weiteren Lebensweg begleiten soll. Ein Pinguin an Land wirkt oft wie eine „Fehlkonstruktion“ – keine Taille, keine Knie und wenig beweglich. Sobald man ihn jedoch im Wasser sieht, staunt man, wie wendig und geschickt er sich dort bewegt.

Verglichen mit einem Porsche, ist ein Pinguin zehnmal windschnittiger. Er wünschte den Absolventen, dass sie, ebenso wie der Pinguin im Wasser, ihr Element finden und darin aufgehen mögen. Daran anschließend würdigten auch die Klassenlehrerin Greta Francke und Bürgermeister Galm die Leistungen der Absolventen.

Nach der Zeugnisübergabe wurde Michelle Gress mit dem Mathematik-Preis der Volksbank Kirnau für besondere Leistungen im Fach Mathematik ausgezeichnet und Luca Watkins erhielt für sein besonderes Engagement den Sozialpreis der Sparkasse Osterburken.

Darüber hinaus erhielten vier Schüler ein Lob und drei Schüler einen Preis für hervorragende Leistungen.

Für ihr Engagement als Schulsportmentoren wurden Fabian Beck und Luca Johmann geehrt.

Individuelle Geschenke

Am Ende der Feierlichkeiten bedankten sich die Absolventen der Klasse 10 mit individuellen Geschenken bei ihrer Klassenlehrerin und bei allen Lehrkräften.

Musikalisch wurden beide Zeugnisübergaben von Stefanie Maier, einer Schülerin der Lerngruppe 9b, begleitet.

Folgende Schüler haben den Hauptschulabschluss abgelegt: Fuad Alyas, Lara Diemer (beide Osterburken), Michelle Gaab (Widdern), Celina Kuß (Adelsheim-Sennfeld), Patricia Mayer (Seckach), Emily Merz (Unterwittstadt), Savio Pedalino (Osterburken), Marius Röser (Seckach), Connor Schehr (Möckmühl), Samira Schuler (Adelsheim), Sönke Thomas Urban, Thure Frank Urban (beide Widdern), Julian Väth (Ravenstein-Unterwittstadt), Jason Wawrik, Johanna Wolf (beide Osterburken).

Folgende Schüler haben den Werkrealschulabschluss abgelegt: Fabian Beck (Neudenau), Diana Faber (Osterburken), Michelle Gress (Buchen), Lena-Marie Groß (Adelsheim-Sennfeld), Toni-Lourdes Gruner (Hettingen), Luca Johmann (Erlenbach), Alfred-Kai Kalinger (Osterburken), Nadine Kerbs (Adelsheim-Sennfeld), Edward Klein (Schefflenz), Laura Kurylyov (Osterburken), Tobias Meister (Sennfeld), Melissa Pister (Möckmühl), Maximilian Puchler (Oberwittstadt), Nicole Recke, Edwin Rudi, Diana Schlegel, Robin Skowronski (alle Osterburken), Luca Watkins (Buchen).

Lobe und Preise

Lobe in Klasse 10: Diana Faber, Luca Johmann, Toni-Lourdes Gruner und Nicole Recke.

Preise in Klasse 10: Luca Watkins (1,8), Michelle Gress (1,5) und Maximilian Puchler (1,5).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020