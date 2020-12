Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereich Wertheim. Nachstehend finden Sie die ärztlichen Bereitschaftsdienste im Bereich Wertheim und Kreuzwertheim für den 23. Dezember:

Ärzte

Bezirk Nord Wertheim:

Külsheim/Wertheim/Freudenberg. Zentrale Notfallpraxis mittwochs und freitags im Ärztezentrum, Bahnhofstraße 33, in Wertheim (Räume der Gemeinschaftspraxis Dres. Braun, Merklein und Gläser): Mittwoch 13 bis 18 Uhr (ohne Anmeldung).

Dienstzeiten des Fahrdienstes für Hausbesuche. Mittwoch von 13 bis 8 Uhr des Folgetages. Zentrale Rufnummer für Hausbesuchsanforderungen 116117.

Kinder und Jugendliche. Die Kinder- und Jugendärzte stehen außerhalb der Sprechstundenzeiten abwechselnd in ihren Praxen für den Bereitschaftsdienst zur Verfügung, mittwochs von 13 bis 20 Uhr. Der diensthabende Arzt ist unter der zentralen Rufnummer 116117 zu erfahren.

Bayerischer Notfalldienstbezirk

Miltenberg. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter der zentralen Notfallnummer 116117.

Hals-Nasen-Ohren

Main-Tauber-Kreis. Die Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis befindet sich im Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20 - 26, 74078 Heilbronn, Telefon 0180/5120112. Geöffnet ist die Praxis an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 10 bis 20 Uhr. Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Zahnärzte

Main-Tauber-Kreis. Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter Telefon 0711/7877701.

Augenärzte

Main-Tauber-Kreis. Der diensthabende Arzt ist Montag, Dienstag, Donnerstag von 19 bis 7 Uhr des Folgetages, Mittwoch von 13 bis 7 Uhr des Folgetages unter Telefon 116117 zu erreichen. Freitags bis sonntags und feiertags findet der augenärztliche Notdienst zentral in der Notfallpraxis im Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20 bis 26, Telefon 0180/6020785 statt. Geöffnet ist die Praxis freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr.

Tierärzte

Wertheim. Bereitschaftsdienst für Groß- und Kleintiere in Wertheim und den Teilgemeinden zu erfragen bei Dr. Beck, Bettingen, Telefon 09342/2470307 oder Dr. Latzel, Telefon 22539.

