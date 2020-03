Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Main-Tauber-Kreis. Nachstehend finden Sie die ärztlichen Bereitschaftsdienste im Main-Tauber-Kreis für den Zeitraum von 21. bis 23. März. Sofern der Hausarzt nicht erreichbar ist, stehen am Wochenende/an den Feiertagen für den Notfall folgende Ärzte zur Verfügung:

Notfallpraxis am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim. Die Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim sind: Samstag, Sonntag und Feiertag von 9 bis 22 Uhr (ohne Voranmeldung aufsuchen). Der Fahr- und Telefondienst der niedergelassenen Ärzte ist täglich werktags außerhalb der Sprechstundenzeiten (Montag, Dienstag und Donnerstag von 18 bis 8 Uhr, Mittwoch 13 bis 8 Uhr, Freitag ab 16 Uhr) sowie an Wochenenden unter der zentralen Rufnummer, Telefon 116117, zu erreichen.

Kinder und Jugendliche. Die Notfallpraxis für Kinder und Jugendliche befindet sich im Caritas-Krankenhaus, Uhlandstraße 7, 97980 Bad Mergentheim. Die Praxis ist geöffnet an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Nach 20 Uhr können sich die Eltern an den Bereitschaftsdienst für Kinder und Jugendliche wenden. Hierfür gilt die zentrale Rufnummer 116117.

Hals-Nasen-Ohren. Die Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis, zuständig auch für den Main-Tauber-Kreis, befindet sich im Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20 bis 26, 74078 Heilbronn, Telefon 116117. Geöffnet ist die Praxis an Wochenenden und Feiertagen, jeweils von10 bis 20 Uhr.

Bezirk Nord Wertheim. KVBW-Notfallpraxis Wertheim: für transportfähige Patienten ohne telefonische Voranmeldung: Samstag, Sonntag, Feiertag, von 8 bis 18 Uhr in der Rotkreuzklinik Wertheim, Rotkreuzstraße 2; Mittwoch von 13 bis 18 Uhr und Freitag von 16 bis 18 Uhr ist die Notfallpraxis im Ärztezentrum, Bahnhofstraße 33 in Wertheim. Hausbesuchsanforderungen - nur bei zwingender medizinischer Notwendigkeit - Montag, Dienstag und Donnerstag, jeweils von 18 bis 8 Uhr des Folgetages; Mittwoch von 13 bis 8 Uhr des Folgetages; Freitag von 16 bis 8 Uhr des Folgetages, Samstag, Sonntag, Feiertag jeweils von 8 bis 8 Uhr des Folgetages unter Telefon 116 117.

Schrozberg/Bartenstein. Ärztlicher Bereitschaftsdienst zu erreichen unter Telefon 07935/726183.

Truppenärztliche Bereitschaft. Für Soldaten des Standortes Niederstetten und Umgebung gibt Auskunft die Bundeswehr Niederstetten, Telefon 07932/9710.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst. Zu erfragen unter Telefon 0711/7877701.

Augenärzte Main-Tauber-Kreis.

Augenärztlicher Notdienst. Der diensthabende Arzt ist Montag, Dienstag, Donnerstag von 19 bis 7 Uhr des Folgetages, Mittwoch von 13 bis 7 Uhr des Folgetages unter Telefon 116117 zu erreichen. Freitags bis sonntags und feiertags findet der augenärztliche Notdienst zentral in der Notfallpraxis im Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20 bis 26. Geöffnet ist die Praxis freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr.

