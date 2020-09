Zwei neue Kurse und mehr

Althausen/Neunkirchen.Das Herbstprogramm der Freizeitsportabteilung des TSV Althausen-Neunkirchen bietet mit Tai Chi und World Jumping, zwei neue Kurse an. Auch Nichtmitglieder können sich zu den Kursen anmelden.

Yoga immer montags ab 14. September, von 18.30 bis 19.45 Uhr im TSV-Anbau in Althausen. Es werden die Muskulatur, insbesondere des Rückenapparates, gestärkt und auch die Flexibilität der Muskeln, Bändern und Sehnen deutlich erhöht, verbunden mit Atem- und Entspannungstechniken. Diese Form des Yoga nennt man „Hatha Yoga“, was so viel bedeutet, wie „kraftvolles Yoga“. Anmeldung unter Telefon 0177 / 8226766.

Tai Chi mit Manfred Büchner immer mittwochs ab 16. September, von 18.45 bis 19.45 Uhr im TSV-Anbau in Althausen. Tai Chi ist eine alte chinesische Bewegungs- und Heilkunst, die den Körper stärkt und harmonisiert sowie das seelische Wohlbefinden des Menschen spürbar fördert. Anmeldung: Telefon 07931 / 42529.

Qigong mit Manfred Büchner, immer mittwochs ab 16. September von 20 bis 21 Uhr in der Turn- und Festhalle Althausen. Die Übungen sind leicht zu erlernen. Sie werden langsam und in weicher, fließender Bewegungsfolge durchgeführt. Anmeldung: Telefon 07931 / 42529.

Fit von Kopf bis Fuß mit Birgit Adonyi, immer donnerstags ab 16. September von 19.15 bis 20.15 Uhr in der Turn- und Festhalle Althausen. Dieser Kurs ist ein abwechslungsreiches und vielseitiges Ganzkörpertraining, zusammengesetzt aus verschiedenen aktuellen Fitnesstrends. Die Stunden setzen sich zusammen aus funktioneller Gymnastik und Training der Tiefenmuskulatur. Anmeldung unter Telefon 0177 / 8226766.

Fit mit Pom, immer donnerstags ab 16. September von 19.15 bis 20.15 Uhr im TSV-Anbau in Althausen.. Mit Hilfe von Kurzhanteln, Thera-bändern und anderen Hilfsmitteln bringt dieser Kurs den ganzen Körper in Schwung. Dieses Ausdauer-Krafttraining festigt die Muskulatur, strafft den Körper, bringt das Herz-Kreislaufsystem in Schwung. Anmeldung unter Telefon 07931 / 42529.

World Jumping mit Dirk Eisweiler, immer samstags ab 19. September von 10 bis 11 Uhr in der Turn- und Festhalle Althausen. Dieser Kurs ist ein System von aufwärmenden, aeroben, dynamischen, Cardio- stärkenden, Dehn- und Entspannungsübungen, die man auf individuell angepassten Trampolinen bei rhythmischer Musik ausführt. Anmeldung unter Telefon 07931 / 42529.

Skigymnastik mit Biggi Götz immer samstags ab 17. Oktober von 16 bis 17 Uhr in der Turn- und Festhalle Althausen. Es werden die Muskelpartien von Rücken, Rumpf, Beinen und Schultern trainiert und gestärkt. Anmeldung unter Telefon 07931 / 9612382.

Zumba mit Melanie Scholz-Rosenkranz, immer samstags ab 17. Oktober, von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Althausen. Zumba verbindet Elemente aus Aerobic und Intervall-Training mit verschiedenen Tanzschritten. Aus dieser Kombination entsteht ein dynamisches und sehr effektives Fitness-Training.

Anmeldung unter Telefon 07931 / 9612382.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.09.2020