Zwei Fälle von Vorfahrtsverletzung

Rot am See.Auf der Landstraße L 1040 in Rot am See an der Abzweigung nach Musdorf kam es am Freitag gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 49-jähriger Daimler-Fahrer übersah hierbei den von Rohrturm kommenden VW Golf einer 35-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 13 500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bereits um 9.30 Uhr am Freitag kam es in Rot am See auf der Gera-bronner Straße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 81-jährige Fiat-Punto-Fahrerin befuhr die Blütenstraße und wollte die Gerabronner Straße geradeaus in Richtung Krämersäckerstraße überqueren.

Hierbei übersah sie offenbar einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der die Gerabronner Straße in Richtung Ortsausgang befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem Gesamtsachschaden von zirka 8000 Euro.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch bei diesem Unfall entstand zum Glück kein Personenschaden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020