Zuschüsse für Schule sollen beantragt werden

Aub. Mit Fragen der Sanierung von Gebäuden in der Innenstadt und einige Bauanträgen befasste sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung.

So gab das Gremium sein Einverständnis zu einem Antrag auf Neubau eines Zweifamilienhauses in der Heerstraße. Das geplante Haus liegt außerhalb des dortigen Bebauungsplanes in einem Mischgebiet, das ehemalige Gartengrundstück ist aber erschlossen.

Die Bauwerber wollen dort ein Wohnhaus mit Doppelgarage errichten, das sich in die wechselnde Bebauung einfügt.

Ausnahme gemacht

Für ein Einfamilienhaus mit Garage im Reichelsburgweg in Baldersheim erteilte der Stadtrat eine Ausnahmegenehmigung vom bestehenden Bebauungsplan. Da schon wiederholt Abweichungen von der vorgesehenen Kniestockhöhe genehmigt wurden, dürfen die Bauwerber den Kniestock ebenfalls 1,44 Meter hoch bauen. Für das Projekt wurden drei Bauplätze zu einem verbunden. Den Antrag eines Grundstücksbesitzers, auf seinem Grundstück am Rande der Stadtmauer nahe des Judenfriedhofes ein Gartenhaus zu errichten, lehnte der Stadtrat dagegen einstimmig ab. Das vorgelegte Muster passe überhaupt nicht in die Nähe des Altstadtensembles, war die Auffassung des Gremiums. Ähnliche Gartenhäuser hatte der Stadtrat in jüngster Zeit mehrfach ebenfalls abgelehnt. Die Eigentümer eines Wohnhauses am Marktplatz dürfen die Treppe und die Haustüre des ehemaligen Metzgerladens erneuern. Die Treppe soll dabei wie die bestehende neuerrichtet werden, die alte Haustüre durch eine Holztüre mit Doppelflügel ersetzt werden. Die Städtebauplanung hat gegen die Maßnahme ebenfalls keine Einwendungen.

Gleiches gilt für das Nachbarhaus, ein Einzeldenkmal, an dem die Eigentümer die Fassade sanieren, den Putz ausbessern, die Fensterläden neu streichen und das Fachwerk richten lassen wollen. Auch hier gab man sein Einverständnis. Die Eigentümer des Eckhauses von der Hauptstraße zum Kirchplatz wollen an dem Gebäude die Fassade sanieren und die Haustüre erneuern. Dabei sollen auch die Fenster neu gefasst, die Fensterläden überarbeitet und neu gestrichen werden. Das wiederholt schon von Lkw beschädigte Fallrohr der Dachrinne soll ersetzt werden. Die Städtebauförderung gab ihr Einverständnis, der Stadtrat schloss sich dem an. In allen drei Fällen erkannte der Stadtrat auch die Förderfähigkeit der jeweiligen Maßnahme an. In der Bedarfsmeldung für die Städtebauförderung 2020 meldete man Bedarf an für das kommunale Förderprogramm von 30 000 Euro, für die kostenlose Erstberatung von Sanierungs- und Bauwilligen von 20 000 Euro und für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau der Gollachbrücke von 614 000 Euro.

400 000 Förderung vorgesehen

Für private Fördermaßnahmen sind 400 000 vorgesehen, für die Sanierung der beiden städtischen Häuser in der Etzelstraße 1,2 Millionen Euro. Für die Einrichtung eines Jugendraumes im Wasserwachtshaus werden 170 000 Euro veranschlagt, für die Erneuerung des Spielplatzes am Sportplatz 40 000 Euro. Weiter besteht Finanzbedarf für den Ausbau von Fußwegen, insbesondere zum Fußgängersteg. Nach vielen Jahren Wartezeit brachte Bürgermeister Robert Melber auch die Sanierung der alten Schule in Aub ins Gespräch. Da sich in jüngster Zeit immer neue Bauschäden abzeichnen, besteht dort Handlungsbedarf. „Es gibt hier ein neues Förderprogramm, aus dem die Stadt Aub erhebliche Zuschüsse beantragen könnte“, informierte der Bürgermeister. Da könne auch für Aub ein „Haus der Vereine“ entstehen, im Anklang an das Dorfgemeinschaftshaus in Baldersheim. Der Stadtrat stimmte der Bedarfsmeldung wie vom Bürgermeister vorgetragen zu. Stellvertretender Bürgermeister Claus Menth wollte zum Ende der Sitzung wissen, wie es weitergehe mit der Nutzung der Spitalbühne: Die Vereine, die die Bühne gebaut haben, dürfen sie 15 Jahre lang kostenlos nutzen. Die gehen nun bald zu Ende. Wird die Stadt anschließend einen Vertrag mit diesen Vereinen aushandeln? Das Gremium war mehrheitlich der Meinung, dass es dafür keinen eigenen Vertrag brauche, sondern zu gegebener Zeit eine Regelung gefunden werde. Theo Theuerkaufer regte an, dass im Spitalplatz das Pflaster nachgebessert werden müsse. Außerdem lösten sich am Weg vom Seniorenheim zum Angersberg entlang des Fußweges die Randsteine vom Belag. Im Winter könne da Wasser eindringen und den Weg beschädigen.

Einige der Bäume am Seniorenheim seien nicht gewachsen, die müssten ersetzt werden, schlug Gertraud Rappert vor. Melber notierte sich die Anregung.

Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019