Zur Ausnüchterung ging’s in die Zelle

Dörzbach.Weil ein 21-Jähriger in einem alkoholbedingten Ausnahmezustand sich am Montagabend in Dörzbach nicht beruhigen wollte, musste er die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers Öhringen verbringen. Die Polizei war gegen 22 Uhr gerufen worden, weil der junge Mann in der Hauptstraße mit Flaschen um sich warf und herumbrüllte.

Die Polizei traf den Mann an, als er gerade den Roller eines Anwohners umwarf und lautstark mit dem Mann stritt. Als sich der 21-Jährige auch durch gutes Zureden der Polizei nicht zur Räson bringen ließ, mussten ihm Handschellen angelegt werden.

Ein Atemalkoholtest lieferte eine mögliche Erklärung für sein Verhalten. Er hatte fast 1,7 Promille. Der Mann musste mit der Polizei aufs Revier kommen und die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Die Rechnung für diese Übernachtungsmöglichkeit wird dem jungen Mann nach Polizeiangaben zugestellt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.08.2020