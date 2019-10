Main-Tauber-Kreis.Die Westfrankenbahn modernisiert ab Mitte Oktober den Bahnhof Schrozberg. Dabei werden Signalanlagen und Bahnsteige erneuert. Künftig ist der Bahnhof Schrozberg barrierefrei erreichbar.

Im Zuge dieser Maßnahmen werden auch die beiden Bahnübergänge in Schrozberg auf zeitgemäße Technik umgerüstet und ein neues elektronisches Stellwerk (ESTW) in Betrieb genommen. Die Steuerung des Stellwerks erfolge von Niederstetten, heißt es in einer Pressemitteilung der Westfrankenbahn.

Für die Fahrdienstleiter wurde ein moderner Arbeitsplatz im alten Bahnhofsgebäude eingerichtet. Das Gebäude wurde vom Eigentümer denkmalkonform mit ökologischen Baustoffen umfangreich saniert.

Die Streckensperrung werde für weitere Arbeiten entlang der südlichen Tauberbahn genutzt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Bahnstrecke gesperrt

Auf Grund dieser Arbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Bad Mergentheim und Crailsheim vom 14. Oktober bis 3. November gesperrt, und die Züge werden durch Busse ersetzt. In der Schulzeit halten die Züge ab Blaufelden um 6.28 Uhr, 6.34 Uhr und 7.41 Uhr nach Crailsheim zusätzlich am Schulzentrum Blaufelden.

Anpassungen erforderlich

Um die wichtigsten Anschlussverbindungen zwischen den Schienenersatzbussen und dem Bus-Linienverkehr im Main-Tauber-Kreis zu ermöglichen, werden bei den Buslinien 944, 949, 952, 959, 963, 964,966, 967, 968, 969, 970 und 980 Anpassungen notwendig.

Die Änderungen sind laut Westfrankenbahn ab sofort in der elektronischen Auskunft hinterlegt. Die Ersatzbusse halten nicht immer direkt am Bahnhof. Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich.

Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich mittels Echtzeitinformationen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft über die aktuellen Reiseverbindungen zu informieren.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.10.2019