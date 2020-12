Zu viele Leute an einem Platz

Rothenburg.Die Polizei hat in Rothenburg am Wochenende mehrere Verstöße gegen das Infektionsgesetzes festgestellt.

Am Freitag um 23.55 Uhr wurde in der Zentro-Tiefgarage eine Personengruppe von mehr als zwei Hausstände kontrolliert und zur Anzeige gebracht. Am Samstag gegen 23 Uhr wurde in der Schlachthofstraße eine Personengruppe aus sechs Personen kontrolliert. Bei der Gruppe handelte es sich um Jugendliche aus mehreren Hausständen. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt und mehrere Anzeigen nach dem Infektionsgesetz erstattet. Am Samstag kurz nach Mitternacht wurden in der Zentro-Tiefgarage eine Personengruppe von mehr als zwei Hausständen kontrolliert und zur Anzeige gebracht.

Am Wochenende kam es in der Innenstadt zu einem erhöhten Personenaufkommen. Verstöße nach dem Infektionsgesetzes wurden dabei nicht festgestellt. Die Personen wurden von der Polizei auf die Abstandsregeln hingewiesen.

