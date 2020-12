Zeugen gesucht

Ochsenfurt.Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr.

Ein 27-jähriger Audifahrer stellte seinen Pkw in Ochsenfurt, in der Mainuferstraße, auf dem dortigen Parkplatz, ordnungsgemäß ab. Als er zirka eine Stunde später zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er am Fahrzeugheck einen frischen Unfallschaden fest. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher, ohne den Schaden bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen nach dem Flüchtigen wurden aufgenommen. Der Schaden am Audi wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter Telefon 09331/8741-130 in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.12.2020