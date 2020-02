Zeugen gesucht

Rothenhurg.Ein auf dem Kapellenplatz in Rothenburg geparkter brauner Audi A 6 wurde zwischen Montag, 23 Uhr und Dienstag, 14.15 Uhr, beschädigt. Der Verursacher stieß vermutlich beim Rangieren gegen den Audi und hinterließ einen Schaden an der Stoßtange hinten rechts. Schadenshöhe zirka 1500 Euro. Am Dienstag, gegen 11 Uhr, stieß ein Lkw beim Rangieren gegen die Fensterscheibe eines Ladengeschafts am Kirchplatz in Rothenburg. Nach dem Anstoß setzte der Fahrer seine Fahrt fort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Da das Kennzeichen notiert werden konnte, wird jetzt versucht, den Fahrer zu ermitteln.

Zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 15 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz der Aaral-Tankstelle geparkter weißer Citroen-Lieferwagen der Fa. Subway angefahren. Das Fahrzeug wurde auf der linken Seite vorne beschädigt. Schadenshöhe rund 1500 Euro. In allen Fallen gehen Hinweise an die Polizei Rothenburg, Telefon 09861 / 9710.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020