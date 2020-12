Zahlreiche Leerstände bieten sich an

Mit dem kommunalen Denkmalkonzept will Bayern seine Gemeinden als eigenverantwortliche Partner in der Denkmalpflege bei der Erhaltung und Gestaltung ihres Erbes unterstützen.

Aub. Der Auber Stadtrat hatte in seiner Sitzung im August beschlossen, dass sich die Stadt an einem solchen Konzept beteiligt.

In einer ersten Maßnahme sollen jetzt für leerstehende Gebäude in der Auber Altstadt in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Schnellaufmaße erstellt werden. Dafür wurde eine Reihe von Gebäuden ausgesucht in der Hoffahrt, in der Johannes-Böhm-Straße, in der Etzelstraße, der Hauptstraße und am Marktplatz.

Teilweise sind die Gebäude im Eigentum der Stadt Aub, teilweise auch im Privateigentum. Allen ist gemeinsam, dass sie derzeit leer stehen. Die Gebäude sollen aufgemessen werden, es sollen Nutzungs- und Sanierungsvorschläge erarbeitet werden, die möglichen Interessenten an die Hand gegeben werden können. Die Kosten für die Schnellaufmaße belaufen sich auf 19 067 Euro, die mit Zuschüssen von 80 Prozent entsprechend 15 253 Euro, gefördert werden.

Der Anteil der Stadt Aub beläuft sich demnach auf 3814 Euro.

Konkret wurde es für den Stadtrat mit dem leerstehenden Gebäude am Marktplatz 25, das als das „Haus mit den Schinken“, bekannt ist. Hier steigt die Stadt Aub in die Projektplanung ein. Das Anwesen hat sich die Stadt Aub bereits gesichert wie auch zwei benachbarte Gebäude

Für das Projekt sind erste Voruntersuchungen im Hinblick auf Statik, Aufmaße, restauratorische und denkmalpflegerische Befunde erforderlich. Die Kosten für diese Voruntersuchungen belaufen sich auf geschätzte 50 000 bis 60 000 Euro, die wiederum mit 80 Prozent bezuschusst werden. Einstimmig gab der Stadtrat sein Okay für diese Voruntersuchungen und damit in den Einstieg für die Projektplanung.

Familien oder Haushalte mit Kindern, die in Aub Wohneigentum schaffen oder erwerben, können nach dem Wohnraumförderprogramm der Stadt Aub mit Zuschüssen rechnen. In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr hat der Stadtrat das entsprechende Förderprogramm nochmals aktualisiert.

Demnach gewährt die Stadt Aub neben den Hauserwerbern oder Häuslebauern jetzt auch an Übernehmern von Wohngebäuden oder Erben ein Baukindergeld von 5000 Euro je haushaltszugehörigem Kind, höchstens 30 000 Euro je Familie. Voraussetzung ist, dass die Immobilie zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Gefördert werden Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen.

Erforderlich ist ein Antrag an die Stadt Aub, der vor dem Eintrag ins Grundbuch oder vor Erteilung der Baugenehmigung. Dem Antrag von Ratsmitglied Theo Theuerkaufer, das Baukindergeld auch ohne Antrag an betroffene Familien auszuzahlen, wollte die Mehrheit aber nicht folgen.

Theuerkaufer begründete seine Ansicht damit, dass sonst möglicherweise die Familien leer ausgehen könnten, die mit Verwaltungsangelegenheiten nicht so vertraut sind. Die Mehrheit im Stadtrat war aber der Auffassung, dass solche Förderungen freiwillige Leistungen der Stadt seien, die nicht ohne Antrag ausgezahlt werden können.

Gertraud Rappert regte an, es müsse eigentlich jeder einen Antrag stellen, der Wohneigentum zur Eigennutzung erwerbe, auch wenn noch keine Kinder zum Haushalt gehören. Anders haben Familien keinen Anspruch mehr, sollte im Laufe des Förderzeitraums von fünf Jahren ein Kind geboren werden.

Abschließend stimmte der Stadtrat der Änderung des Wohnraumförderprogramms zu. Bürgermeister Roman Menth lobte in diesem Zusammenhang das Engagement von Ratsmitglied Dr. Franz Merkel, der den Entwurf des Förderprogramms vor der Sitzung überarbeitet hat und der Verwaltung eine überarbeitete Fassung des Textes vorgeschlagen hat.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020