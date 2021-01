„Wollen nach außen ein Zeichen setzen“

Es ist schon eine ungewöhnliche Situation: Die Bürgermeisterin ist nicht da, niemand weiß, wann sie wiederkommt. Jetzt führen Gemeinderäte die Stadt. Und machen das Beste daraus.

Niederstetten. Pressekonferenz im Sitzungssaal des Rathauses, zu der neben den Fränkischen Nachrichten auch eine Reporterin vom SWR gekommen ist. Die Ereignisse der letzten Monate sind offenbar auch weiterhin so ungewöhnlich, dass sie landesweit Interesse auf sich ziehen.

„Wir wollen die Situation für die Bürger erläutern, nach außen ein Zeichen setzen“, sagt Stadtrat Harald Dietz zu Beginn. Als erster Stellvertreter der Bürgermeisterin führt er bis zu Heike Nabers Rückkehr aus der Krankheit formal ihre Amtsgeschäfte, nimmt Termine wahr, leitet die Gemeinderatssitzungen. „Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur verwalten, sondern auch neue Sachen angehen, Dinge nach vorne treiben“, sagt er. Wir, damit meint Dietz neben sich selbst die drei anderen Bürgermeister-Stellvertreter Georg Keim, Ulrich Roth und Klaus Lahr. Die vier verstehen sich – unabhängig von Parteizugehörigkeiten – als Team, unterstützen sich gegenseitig und die Verwaltung mit den drei Amtsleitern an der Spitze.

Keinerlei Kontakt

Mitte Dezember hatte der seit Monaten andauernde, heftige Konflikt zwischen Bürgermeisterin und Gemeinderat durch einen Offenen Brief zusätzliche Brisanz erhalten: Die überwiegende Mehrheit der Rathausmitarbeiter machte darin in eindringlicher Weise deutlich, dass sie die weitere Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin als unzumutbar erachten. Tags darauf meldete sich Naber krank. Seitdem gab es laut Dietz keinerlei Kontakt mit der Bürgermeisterin, weder telefonisch noch per Mail. Eher ungewöhnlich sei das, bestätigt Dietz auf Nachfrage, der schon Nabers Amtsvorgänger Zibold bei Krankheit vertrat und dabei stets in engem Kontakt mit ihm stand.

Während bei Harald Dietz die Fäden zusammenlaufen, betreut jeder der anderen drei Stellvertreter einen der Fachbereiche in der Verwaltung, entsprechend seiner „beruflichen Stärken“, wie Georg Keim erläutert. Er selbst ist für das Bauamt zuständig, Klaus Lahr für die Kämmerei und Ulrich Roth für das Hauptamt. „Uns war es wichtig, dass die Amtsleiter einen festen Ansprechpartner haben“, erläutert Lahr.

Auch wenn sie keinerlei Informationen darüber haben, wann die Bürgermeisterin wiederkommt (Roth: „Wir haben Vermutungen, wir wissen es nicht“), wollten sie die Vertretung Nabers strukturiert und planvoll gestalten und nicht von Woche zu Woche agieren. Sowohl die Bürger, als auch die Firmen oder potenzielle Investoren müssten wissen, dass Niederstetten „nicht führungslos“ sei, sondern eine „starke Führung“ durch erfahrene Amtsleiter, das Team im Rathaus und die Unterstützung der Gemeinderäte habe, unterstreicht Klaus Lahr.

Zu tun gibt es in Niederstetten genug, berichtet Harald Dietz. Neben der aktuellen Aufstellung des Haushaltsplans für 2021, der Erhaltung der Gebäude, der Planung weiterer Baugebiete, der Prüfung zur Erschließung eines neuen Gewerbegebietes und der Fortführung der Innenstadtsanierung will man eine kreative Lösung für das ehemalige Gasthaus „Hirschen“ finden. Erst kürzlich fand hier eine Begehung mit einem Interessenten statt. Demnächst beginnen die Ausschreibungen für den Zentralen Omnibusbahnhof neben dem neuen Umschulungs- und Fortbildungszentrums (UFZ). Weit fortgeschritten sind auch die Vorbereitungen für den „Tacheles-Pfad“, der schon im Juni fertiggestellt sein soll. Bei alldem, mahnt Uli Roth, gelte es immer, auch die finanzielle Situation der Stadt im Blick zu behalten. Eine „extrem große Herausforderung“, wie er findet.

„Auf Nummer Sicher gehen“

Bevor man mit der Arbeit beginnen konnte, sei es zunächst nötig gewesen, den Rathausmitarbeitern wieder Vertrauen zu vermitteln, betont Klaus Lahr. Das sei durch Gespräche, aber auch durch die Zusicherung persönlicher und moralischer Unterstützung gelungen. Die Änderung der Hauptsatzung, wodurch personelle Kompetenzen von der Bürgermeisterin auf die Ausschüsse übertragen wurden (Roth: „Wir wollten auf Nummer Sicher gehen“), haben den Mitarbeitern zusätzliche Sicherheit vermittelt. Inzwischen sei wieder „konstruktiveres Arbeiten mit geregelten Arbeitsabläufen“ möglich. „Sehr geholfen“ habe dabei, „dass Frau Naber nicht im Haus war“, fügt Lahr hinzu.

Und wie reagieren die Bürger auf die aktuelle Situation? Der „überwiegende Teil“ sei mit dem Weg, den die Gemeinderäte eingeschlagen haben, einverstanden, berichtet Harald Dietz. Nur zwei hätten ihn direkt angesprochen und gefragt: „Seid Ihr Euch sicher, dass das richtig ist, was Ihr macht?“. Da sei es gut, dass die Situation inzwischen öffentlich bekannt sei und man die Entscheidungen mit Fakten verständlich machen könne. Auch an Georg Keim wandte sich ein besorgter Bürger. Die Gemeinderäte, so argumentierte er, hätten neben ihrer Arbeit doch „keine Zeit, die Stadt weiterzuentwickeln“. Keim argumentierte: „Vier kreative Köpfe können doch nicht schlechter sein als ein kreativer Dickkopf“.

Mit vereinten Kräften versucht man derzeit, das Beste aus der Situation zu machen. Doch die Gemeinderäte machen klar, dass dies kein Dauerzustand sein könne. „Der Zeitaufwand ist immens“, sagt etwa Ulrich Roth. Neben den Gemeinderatssitzungen und den regelmäßigen Besprechungen mit dem Amtsleitern stehen Treffen mit der Bundeswehr, dem Schulleiter des BiZ, Vertretern von Firmen oder potenziellen Investoren an. So gut wie täglich fließen bei jedem der vier bis zu acht Stunden Arbeitszeit in die Vertretung der Bürgermeisterin und das, obwohl jeder einen Full-Time-Job hat. Um hier Abhilfe zu schaffen, seit es notwendig, dass „die Institutionen handeln“, fordert Klaus Lahr. Doch erst, wenn die Staatsanwaltschaft in Ellwangen über die Anzeige des Gemeinderats wegen Urkundenfälschung und Falschbeurkundung im Amt entschieden hat, will das Landratsamt über eine etwaige Amtsenthebung gegen Bürgermeisterin Naber entscheiden. Und das kann noch Monate dauern.

Eine vom Gemeinderat geforderten vorläufige Amtsenthebung lehnt das Landratsamt ab. Dafür gebe es keine rechtliche Grundlage. Doch das sieht der Gemeinderat anders. „In vergleichbaren Kommunen, in denen die Faktenlage nicht so eindeutig ist, ging es schneller“, kritisiert etwa Klaus Lahr. Eine vorläufige Amtsenthebung würde laut Lahr eine „Signalwirkung“ in Richtung Verwaltungsgericht und Regierungspräsidium senden, hätte aber auch finanzielle Auswirkungen. Zurzeit muss die Stadt das Gehalt der Bürgermeisterin – bei der Besoldungsgruppe A 15 rund 6000 Euro brutto pro Monat plus der Amtszulage – ungekürzt weiterzahlen. Bei einer vorläufigen Amtsenthebung hätte man zumindest das Recht, die Zahlungen um die Hälfte zu kürzen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.01.2021