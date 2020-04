„Wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht“

Schwäbisch Hall.Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie gibt es im Landkreis Hall mehr Gesundete als Kranke. Entwarnung gibt es jedoch nicht. Die Zahlen der Corona-Infizierten haben sich bis Ostermontag, 16 Uhr, nur noch leicht nach oben bewegt. 2,1 Prozent war die Steigerungsrate. Im Landkreis Schwäbisch Hall waren demnach 825 Menschen nachweislich an Covid-19 erkrankt. 466 davon sind bereits wieder gesund. 31 Personen sind verstorben. Die Zahl der noch Infizierten lag bei 328.

Dr. Pascale Welisch, Leiterin des Gesundheitsamtes, bewertet die Entwicklung „vorsichtig positiv“. Die Zahlen seien jedoch aufgrund vier freier Tage nicht unbedingt repräsentativ. Infiziert hätten sich im Landkreis Personen vom Neugeborenen bis hin zum betagten Senior. Es sei ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Kein Engpass herrsche in den beiden Krankenhäusern. Im Kreisklinikum Crailsheim waren am Ostermontag 45 Personen isoliert, 14 weitere galten als verdächtig. Fünf Patienten befanden sich auf der Intensivstation und wurden beatmet. Dies sei aber nur eine Momentaufnahme und könne sich ständig ändern, so Welisch.

28 isolierte Patienten sowie elf weitere Verdachtsfälle hatte das Diak in Hall. „Sechs Personen liegen auf der Intensivstation und werden teilweise beatmet“, teilt Pressesprecherin Manuela Giesel mit. Die schöne Nachricht sei, dass die ersten Patienten von der Beatmung entwöhnt werden könnten. Der Genesungsweg dieser Menschen sei ein langer, so Giesel. Am Montag wurden vom Diak drei Patienten nach Heidelberg und Würzburg ausgeflogen, um weitere Kapazitäten für Intensivpatienten zu schaffen. Seit Karfreitag musste kein weiteres Pflegeheim im Landkreis unter Quarantäne gestellt werden. Eine Arztpraxis steht aktuell noch unter Quarantäne. „Ich glaube nicht, dass wir den Höhepunkt der Corona-Krise im Landkreis erreicht haben“, betont Dr. Pascale Welisch. Derzeit sei es eher ruhig und die eingeleiteten Maßnahmen würden greifen. Nicht vergessen werden dürfe, dass jeder Mensch empfänglich für das Virus ist. „Da kommt noch etwas hinterher“, ist sich die Amtsleiterin sicher. Ihrer Meinung nach werde es noch wesentlich mehr Erkrankte geben. „Wichtig ist, dass sich Menschen nicht zur gleichen Zeit anstecken“, sagt Welisch.

Das wichtigste Ziel sei, die Erkrankungskurve abzuflachen. Elementar sei weiterhin, Abstand zu halten, die Hygienestandards sowie die Husten- und Niesetikette einzuhalten. Die von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina am Ostermontag empfohlenen Maßnahmen hält Dr. Pascale Welisch für fundiert. Die Forscher empfehlen für ein Ende des Lockdown unter bestimmten Voraussetzungen baldmöglichst erst die Grundschulen und dann die Sekundarstufe I zu öffnen. Dies könne aber nur geschehen, wenn die Infektionen auf niedrigem Niveau stabilisiert und die Hygieneregeln eingehalten werden.

Seit Dienstag, 7. April, sinkt die Kurve der aktuell infizierten Menschen im Landkreis. Landrat Bauer ist jedoch nur verhalten optimistisch: „Die Zahlen sind nicht sehr belastbar, weil die Labore während der Osterfeiertage nur eingeschränkt gearbeitet haben.

In die Drive-in-Teststellen kommen laut Elisabeth Koerber-Kröll, Vorsitzende der Ärzteschaft Schwäbisch Hall, derzeit täglich zwischen 30 und 40 Personen. „Ich habe das Gefühl, es wird rund ein Drittel weniger im Moment“, sagt die Allgemeinärztin.

In den Fieber-Ambulanzen, die noch parallel zu den Teststellen betrieben werden, werden am Tag rund 20 Erkrankte untersucht und bei Verdacht getestet. Die relativ geringe Zahl hänge damit zusammen, dass die meisten Arztpraxen mittlerweile mit ausreichend Schutzanzügen ausgerüstet seien. cj

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.04.2020