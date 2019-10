Hohebuch.Die Ländliche Heimvolkshochschule Waldenburg-Hohebuch veranstaltet einen Vortragsabend am Montag, 11. November und ein Seminar am Dienstag, 12. November.

Ein Vortragsabend zum Thema „Wie gefährlich ist das Internet?“ findet am Montag, 11. November, von 20 bis 22 Uhr in der Ländlichen Heimvolkshochschule statt. Leitung: Melanie Burkhardt, Referent: Dominik Brück, freier Journalist. Schreckensnachrichten über die Gefahren des Internets sind allgegenwärtig. Von Gewaltvideos auf Snapchat über das Suchtpotenzial von Fortnite bis hin zur Selbstmordpuppe „Momo“ auf Youtube finden sich regelmäßig schockierende Geschichten über Risiken der Online-Welt. Eltern stellt das oft vor die Frage „Wie gefährlich ist das Internet wirklich?“ Gemeinsam möchte man sich mit dieser Frage beschäftigen und dabei ebenso Mythen und Halbwahrheiten über das Netz aufdecken, wie echte Gefahren aufzeigen und Tipps für den Umgang mit diesen geben. Ein Einsteigerseminar für Neulinge zum Thema „Soziale Medien für Hausgebrauch“ findet am Dienstag, 12. November, von 9.30 bis 16.30 Uhr in der Ländlichen Heimvolkshochschule in Hohebuch statt. Leitung: Melanie Burkhardt, Referent: Dominik Brück, freier Journalist.

Urlaubstipps austauschen, ein Bild aus dem schicken Restaurant um die Ecke verschicken oder günstige Klamotten kaufen. Soziale Medien, wie WhatsApp oder Facebook bieten die Möglichkeit, sich mit Menschen auf der ganzen Welt zu vernetzen. Der Einstieg ist gerade aufgrund der vielen Netzwerke und zahlreichen Funktionen jedoch nicht immer leicht und auch der Schutz der Privatsphäre will gelernt sein. In diesem Tagesseminar beschäftigt man sich mit den Möglichkeiten der gängigen sozialen Netzwerke. Das eigene Smartphone oder Laptop können mitgebracht werden.

Anmeldung unter Telefon 07942/1070.

