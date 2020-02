Archshofen.Der Auftritt bei der Bundesgartenschau war der absolute Höhepunkt 2019, zog der Vorsitzende des Männergesangvereins (MGV) Andreas Jöchner bei der Generalversammlung Bilanz.

Der Singstundenbesuch sei bei den älteren Sängern ziemlich regelmäßig, die Jüngeren seien dagegen öfter einmal verhindert. Nachdem Schriftführer Gerold Schmitt in seinem Bericht die einzelnen Aktivitäten des Vereins vom Pferdemarktsingen über die routinemäßigen Auftritte bei den Dorffesten in Niederrimbach und Archshofen vorgetragen hatte, konnte er auch über die Teilnahme der Sänger am Sängerfest in Münster berichten. Werner Hörber, der Herr der Zahlen, stellte die Einnahmen und Ausgaben des Vereins vor. Zwar musste ein kleiner Verlust notiert werden. Doch konnte der Verein mithilfe eines Zuschusses eine eigene Spülmaschine für das Dorfgemeinschaftshaus anschaffen. Gerhard Benz hatte zusammen mit Edmund Krank die Kasse geprüft und fand sie tadellos geführt. Er verband deshalb seinen Bericht mit der Empfehlung, dem „Finanzminister“ Entlastung zu erteilen.

„Ein Dorf ohne Chor ist wie ein Fluss ohne Wasser“. Mit diesem Zitat freute sich Chorleiter Ernst Preininger darüber, dass auch nach 154 Jahren der MGV noch bestehe. Moderne Organisationsformen wie Projektchöre litten jedoch ebenso wie die alten Vereine unter Teilnehmerrückgang. Der Ehrenvorsitzende des MGV Gerhard Benz wurde für sein außerordentlich langes Engagement von 60 Jahren für den Verein geehrt. Jens Weidenmüller, der Vorsitzende des MGV Niederrimbach, stellte fest, dass die Chorgemeinschaft zwar aus drei organisatorisch und finanziell selbstständigen Vereinen bestehe, aber als singender Verein eine Einheit darstelle – nach innen und nach außen. hoka

