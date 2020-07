Widerstand gegen die Riesenbatterie

Erstmals tagte der Arbeitskreis zur Planung und zum Bau des Netzspeichers bei Kupferzell. Die Gegner des Pilotprojekts der Energiewende machen unterdessen mobil.

Kupferzell. Monatelang herrschte – zumindest öffentlich – Stillstand: Nachdem Ende Dezember die 250-Megawatt-Riesenbatterie, die EnBW/Transnet in Kupferzell bauen möchte, in den Netzentwicklungsplan Strom 2030 (NEP) aufgenommen wurde, war es zwischenzeitlich ruhig um das 200-Millionen-Euro-Projekt geworden. Nun indes fährt Strom in das Vorhaben ein.

Innerhalb von 24 Stunden gab es in Kupferzell diesbezüglich gleich zwei Ereignisse: Los ging es im Bahnpark. Dorthin hatte die Interessengemeinschaft (IG) „Ein Herz für Hohenlohe“, die sich zwischenzeitlich formiert hat, um gegen den Bau des Netzboosters zu protestieren, zu einer Kundgebung eingeladen.

Rund 200 Bürger kamen nach Angaben der Veranstalter, um dort den Vortrag von Birgit Kühnle zu hören. „Die Resonanz hat uns ganz glücklich gemacht“, sagt die Mitbegründerin der IG.

Kühnle sprach unter anderem über das von den Kritikern des Pilotprojektes angenommene Missverhältnis zwischen wirtschaftlichen Chancen für die Gemeinde und potenziellen Risiken sowie über die bis heute noch nicht genauer eingegrenzten Fragen nach dem Standort oder der verbauten Akku- und Speichertechnologie.

Für die Mitglieder der IG, die sich später zu einer Bürgerinitiative weiterentwickeln und unters Dach der „Schutzgemeinschaft ländlicher Raum Hohenlohe“ schlüpfen will, ist klar: Man sei nicht gegen die Energiewende an sich, aber wolle „verhindern, dass Kupferzell zum Experimentierfeld für eine äußerst riskante Technologie“ werde.

Nur 24 Stunden später saßen Kühnle und zwei ihrer Mitstreiter in der Carl-Julius-Weber-Halle: Dort kam – auf Einladung und unter Ausschluss der Öffentlichkeit – der Arbeitskreis zu seiner ersten Sitzung zusammen. Die Teilnehmer waren Vertreter von Gemeindeverwaltung und Gemeinderat, Mitglieder der Interessengemeinschaft, ausgewählte Bürger und Vertreter des Energiekonzerns, unter anderem auch TransnetBW-Chef Werner Götz. „Es gab wegen Corona die ein oder andere Verzögerung, aber wir machen nun das, was wir angekündigt haben“, sagt Annett Urbaczka, Leiterin der Unternehmenskommunikation von TransnetBW.

Transparenz herstellen

Das Ziel der Zusammenkünfte, die voraussichtlich nun mehrmals in regelmäßigen Abständen stattfinden werden: Transparenz herstellen, Gemeinde und Kritikern ein Forum mit direkten Ansprechpartnern bieten und zeitnahen Informationsfluss und stabilen Dialog aller Akteure gewährleisten. Die Treffen sind keine Veranstaltung der Gemeinde oder des Energiekonzerns, sondern sollen um der Neutralität willen von einem externen Moderator geleitet werden. „Es ist positiv zu werten, dass Transnet bereit ist, bei einem solchen Arbeitskreis mitzuwirken“, sagt Kupferzells Bürgermeister Christoph Spieles. „So kann das Projekt von der anderen Seite auch kritisch begleitet werden.“

Die drängenden Fragen von Gemeinde und Bürgern wurden indessen bei der konstituierenden Sitzung noch nicht beantwortet. Vielmehr standen bei der ersten Zusammenkunft die Vorstellung der Teilnehmer, die Zielsetzung des Arbeits-Ausschusses sowie eher allgemeine Informationen auf der Agenda. „Die konkreten Fragen nach Größe, Standort, Technik oder Sicherheitskonzept werden erst später Themen sein“, so Spieles.

Projektierer Transnet machte indes direkt zum Auftakt der nichtöffentlichen Arbeitskreis-Sitzung klar, dass die Anlage wohl gebaut werden wird: „Wir können mit Ihnen über das Wie sprechen, dort haben wir Gestaltungsmöglichkeiten. Wir können aber nicht über das Ob verhandeln: Dort haben wir einen klaren gesetzlichen Auftrag“, heißt es in der Powerpoint-Präsentation.

Man biete Offenheit und Transparenz und erwarte gegenseitigen Respekt und wertschätzenden Umgang im Dialog. Christian Nick

