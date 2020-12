Wichtige finanzielle Hilfe geleistet

Niederstetten.Wegen Corona findet in diesem Jahr in Niederstetten kein Weihnachtsmarkt und keine Losaktion zu Gunsten der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis statt.

Trotzdem gab es, wie in den Jahren zuvor, eine großzügige Spende in Höhe von 2020 Euro vom Gewerbeverein.

Vorsitzender Andre Beetz, der im Beisein des Vorstandsmitglieds Monika Ramme-Böltz den Scheck an den Vorsitzenden der Lebenshilfe, Jörg Hasenbusch, überreichte, wies darauf hin, dass man sich gerade wegen der Pandemie und der dadurch verursachten Probleme entschieden habe, die Lebenshilfe erneut zu unterstützen.

Jörg Hasenbusch dankte im Namen der Menschen mit Behinderung dem Gewerbeverein für diese großartige und für die Arbeit der Lebenshilfe so wichtige finanzielle Hilfe.

„Stattliche Summe“

„Da in diesem Jahr fast alle ursprünglich geplanten Veranstaltungen abgesagt werden mussten, was mit erheblichen finanziellen Verlusten verbunden war, sind wir“, so Hasenbusch, „für jeden Euro und erst recht für eine so stattliche Summe sehr dankbar“. Die Spende helfe ein gutes Stück weiter, vor allem werte man diese Unterstützung der Lebenshilfe als klares und motivierendes Bekenntnis zur Arbeit für Menschen mit Behinderung. Auch Bürgermeisterin Heike Naber hob das große Engagement des Gewerbevereins hervor und wies ebenfalls auf die so wichtige Arbeit und Bedeutung der Lebenshilfe hin. lh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020