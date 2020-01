Werkstatt-Tag für Familienforscher

Neuenstein.Alle Interessenten sind am Samstag, 18. Januar, mit ihren eigenen Fragen und Projekten im Hohenlohe-Zentralarchiv willkommen. Anhand der Kirchenbücher und weiterreichenden Dokumenten aus dem Zentralarchiv, können die Teilnehmer dort nach ihren Vorfahren recherchieren, an ihrer Ahnentafel arbeiten und gleichzeitig bei Bedarf Hilfe und Rat der anwesenden Archiv-Profis in Anspruch nehmen. Das Landeskirchliche Archiv der Evangelischen Landeskirche Stuttgart stellt für diese Veranstaltung für jeden Teilnehmer, einen kostenfreien Zugang zum Kirchenbuchportal Archion bereit. So können die Veranstaltungsteilnehmer an diesem Tag nicht nur in den Beständen des Hohenlohe-Zentralarchivs, sondern auch in mehreren Millionen Digitalisaten aus evangelischen Kirchenbüchern ab dem 16. Jahrhundert, recherchieren. Dieser Werkstatttag für Familienforscher findet am Samstag, 18. Januar, von 10 bis 16 Uhr mit Mittagspause im Hohenlohe-Zentralarchiv in Schloss Neuenstein, statt. Eine Anmeldung ist unter E-Mail hzaneuenstein@la-bw.de. oder unter Telefon 07942 / 947800, erforderlich. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.01.2020